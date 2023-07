Shôsho (petite chaleur) est le nom de la période solaire qui commence aux environs du 7 juillet sur le calendrier moderne. À mesure que la fin de la saison des pluies semble s’approcher, les averses soudaines et localisées ont tendance à se multiplier. On considère qu’on est au plus fort de l’été jusqu’au début officiel de l’automne, risshû, vers le 7 août, après quoi on emploie le mot zansho pour désigner la chaleur persistante de la fin de l’été. Les cigales se mettent à chanter et les lotus fleurissent.

Cet article va se pencher sur les événements et les phénomènes naturels qui jalonnent la période allant en gros du 7 au 22 juillet.

La fête du Tanabata (7 juillet)

Tanabata est l’une des cinq grandes fêtes saisonnières de l’année (7 janvier, 3 mars, 5 mai, 7 juillet et 9 septembre). On la célèbre avant tout en vue de prier pour une récole abondante, mais cette date occupe une place prépondérante dans diverses traditions. Parmi elles figurent l’ancienne légende chinoise à propos des étoiles Alpha Lyrae (Véga) et Alpha Aquilae (Altaïr), et Kikkôden, la célébration au cours de laquelle les tisserands et les couturiers prient pour progresser dans l’exercice de leur métier, ou encore Tanabatatsume, qui offre aux jeunes femmes l’occasion de tisser des étoffes pour les vêtements destinés à accueillir les divinités.

L’histoire de Tanabata, introduite de Chine à l’époque de Nara (710-794), parle de Orihime (Princesse tisserande), qui tissait tous les jours pour son père Tentei (Roi du ciel), qui lui a présenté son futur mari Hikoboshi (l'« Étoile garçon », aussi appelé Kengyû, le « bouvier »). Après leur mariage, ils se sont prélassés dans l’oisiveté, ce qui a suscité la colère de Tentei, qui les a séparés et envoyés sur les rives opposées d’Amanogawa (la Voie lactée) pour les remettre au travail. Mais les deux amants éprouvaient un tel chagrin qu’ils ne pouvaient travailler, tellement ils versaient de larmes. Tentei décida donc que, s’ils travaillaient consciencieusement, ils seraient autorisés à se rencontrer une fois par an, la nuit du 7 juillet. Ce soir-là, on peut voir les deux étoiles « traverser la Voie lactée » pour être à nouveau ensemble.

Une coutume, apparue à l’époque d’Edo (1603-1868), consistait à écrire des prières sur des bandes de papier de couleur qu’on attachait à des feuilles de bambou. Le papier en question pouvait être de cinq couleurs : vert, rouge, jaune, blanc et violet. Il s’agit là des couleurs associées aux cinq éléments de la cosmologie chinoise (le bois, le feu, la terre, le métal et l’eau), en précisant toutefois que le noir, originellement associé à l’eau, est considéré comme de mauvais augure au Japon et qu’il a donc été remplacé par le violet.

(Voir également notre article : Le 7 juillet : « Tanabata », la fête des étoiles)



Lors de la fête du Tanabata, chacun écrit son souhait sur un morceau de papier tanzaku et puis l’attache à une branche de bambou.

Les sômen, de fines nouilles blanches, sont un plat très apprécié pour la fête du Tanabata. On les fait bouillir une minute puis on les plonge dans de l’eau glacée. On les sert avec de la sauce tsuyu et d’autres condiments tels que les échalottes, le gingembre, le shiso et le myôga (gingembre originaire du Japon). Les sômen sont un dérivé des sakubei, les nouilles tressées, constituées d’un mélange de farine de blé et de riz, que les gens mangeaient à l’époque de Nara.



Nouilles sômen

Iriya, la fête de l’ipomée (6-8 juillet)

Au début de l’ère Meiji (1868-1912), une douzaine de jardiniers d’Iriya, à Tokyo, qui cultivaient différentes variétés d’ipomée (asagao) donnant de superbes fleurs, ont créé un festival dédié. Celui-ci s’est arrêté en 1913, mais ses partisans l’ont réinstauré en 1948. De nos jours, c’est un événement populaire qui attire des dizaines de milliers de visiteurs.

(Voir également notre article : Admirez les fleurs d’été japonaises à Tokyo)



La fête de l’ipomée à Iriya, Tokyo (photo de Nippon.com)

Le yukata

À l’époque de Heian (794-1185), les membres de l’aristocratie portaient une robe sans doublure appelée katabira lorsqu’ils prenaient des bains de vapeur, une coutume très en vogue à l’époque. Le bain chaud a supplanté le bain de vapeur à l’époque Azuchi-Momoyama (1568-1603) et, en sortant de la baignoire, on enfilait un vêtement similaire, le yukata, destiné à absorber la sueur. Avec la multiplication des bains publics au début de l’époque d’Edo, le port du yukata, en général en tant que pyjama, s’est répandu chez les gens du commun. À partir du milieu de l’époque d’Edo, le port du yukata s’est étendu aux danses bon odori et aux festivals d’été de feux d’artifices..

(Voir également notre article : Kimono et « yukata » : les vêtements traditionnels japonais)



Une femme en yukata

Le marché de Hôzuki, au temple Sensô-ji (9-10 juillet)

Marché où sont vendus des hôzuki. Ces plantes en forme de lanternes sont associées à la chance — leur couleur rouge a la réputation de protéger contre la malfaisance de la chaleur estivale, et également de contribuer à attirer la chance. Sur le marché, qui a lieu au temple Sensô-ji, dans le quartier d’Asakusa, on vend des hôzuki, des carillons éoliens et autres colifichets d’été. Des divertissements comme la pêche au poisson rouge sont proposés aux enfants et aux adultes restés jeunes de cœur. Et les prières adressées au bodhisattva Kannon sont censées être plus efficaces le 10 juillet que les autres jours.



Des hôzuki et carillons éoliens en vente sur le marché Hôzuki, au Sensô-ji.

Les fleurs de lotus

Le mot japonais pour lotus, hosu (ou parfois hachisu), dérive, dit-on, de hachinosu, qui veut dire nid d’abeilles, du fait de la ressemblance observée entre la gousse du lotus et un nid d’abeilles. Le lotus passe pour la fleur la plus proche du Bouddha. La quasi-totalité de la plante se mange ou est utilisée dans la médecine traditionnelle — les graines, les feuilles, la tige, le cœur et les racines. Des séances de contemplation sont organisées tôt le matin dans les temples, sanctuaires et parc où le lotus est cultivé.



Lotus cultivé à partir de graines vieilles de 2 000 ans (Pixta), et une gousse de lotus (photo de Nippon.com).

Festival de Gion, Kyoto (1er-31 juillet)

Le festival de Gion, qui se déroule au sanctuaire Yasaka de Gion, est l’un des événements estivaux emblématiques de Kyoto. Il fait partie des trois grands festivals du Japon (aux côtés du Tenjin d’Osaka et du Kanda de Tokyo). Il a été instauré à l’époque de Heian, en 869, pour prévenir les catastrophes et prier pour une bonne santé. L’événement dure un mois, à partir du 1e juillet, mais ses points forts sont le saki matsuri, le 17 juillet, et l’ato matsuri, le 24 juillet. Ces jours-là, 33 chars décorés, reliés uniquement par des cordes, sans qu’un seul clou soit utilisé, défilent en procession dans le quartier, chargés de leurs divinités respectives. Cet événement figure sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité dressée par l’Unesco.

(Voir également notre article : Le sanctuaire Yasaka de Kyoto, emblème d’un des plus grands festivals du Japon)



La cérémonie des chars yamahoko pendant le festival de Gion, à Kyoto (Jiji)