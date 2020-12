Le kanji de l’année 2020 : « mitsu », un terme associé aux lieux étroits à éviter pendant la pandémie de Covid-19

L’année en japonais

L’idéogramme, ou kanji, représentant le mieux l’année, choisi par un vote public lors d’un concours annuel passionnément suivi a été dévoilé. Il s’agit de 密, qui se prononce « mitsu ». Il signifie « étroit », et concerne ainsi la pandémie de coronavirus qui impose toujours actuellement à la population d’éviter les lieux réduits, propices à la transmission du Covid-19.

Comme chaque année, le caractère chinois, ou kanji, symbolisant l’année qui s’achève a été présenté au temple Kiyomizu-dera, à Kyoto. Son supérieur, Mori Seihan, apparaît sur l’immense plateforme de bois du temple pour calligraphier le caractère gagnant sur une feuille de papier japonais washi de 1,5 mètre de hauteur sur 1,3 mètre de largeur.

Cette année, c’est le caractère 密 qui a été élu, en ayant obtenu 28 401 votes, soit 14 % du total qui a été de 208 025. Il se prononce mitsu et signifie « étroit » ou « intime ». Dans le contexte particulier de cette année 2020, il correspond aux endroits de petite taille et mal ventilés, qui sont à éviter autant que possible pour ne pas risquer une infection au Covid-19.

La plupart des caractères arrivés dans les dix premières places concernent aussi la pandémie. Citons 禍 (ka), qui exprime l’idée de « calamité », de 病 (byô, yamai) qui signifie « maladie », ou encore de 菌 (kin), correspondant au mot « germe ».

Les idéogrammes venus en tête de liste pour les dix premières places

Rang Kanji (prononciation) Signification Nombre de votes 1 密 (mitsu) Intimité, étroitesse 28 401 2 禍 ( ka ) Calamité 13 655 3 病 ( byô / yamai ) Maladie 10 369 4 新 ( shin / atarashii ) Nouveau 9 882 5 変 ( hen / kawaru ) Changement, étrange 7 037 6 家 ( ka / ie ) Maison, famille 6 865 7 滅 ( metsu / horobiru ) Destruction, annihilation 5 200 8 菌 ( kin ) Germe 5 062 9 鬼 ( ki / oni ) Démon 4 840 10 疫 ( eki / yaku ) Épidémie 4 082

L’idéogramme arrivé en quatrième position, à savoir 新 ( shin / atarashii ), signifiant « nouveau », peut certes être associé au « nouveau » coronavirus, mais également au « nouveau » Premier ministre japonais Suga Yoshihide, élu en septembre dernier.

En fait, le seul kanji qui n’est pas lié à la crise sanitaire est 鬼 ( ki / oni ), correspondant au mot « démon » du manga Demon Slayer : Kimetsu no yaiba (鬼滅の刃) qui a été sous le feu des projecteurs tout au long de l’année au Japon. L’idéogramme 滅 ( metsu / horobiru ) arrivé au septième rang, se retrouve d’ailleurs dans le titre du manga, et fait référence au terme « destruction ». Il peut donc aussi être lié à la pandémie.

Les 25 caractères gagnants depuis le début du concours en 1995

(Photo de titre : Mori Seihan écrit 密, le kanji de l’année 2020, au temple Kiyomizu-dera, à Kyoto, le 14 décembre 2020. Jiji Press)