Le kanji de l’année 2025 : « kuma », les ours sauvages occupent les esprits

L’année en japonais

L’idéogramme représentant le mieux l’année au Japon, choisi par un vote public lors d’un concours annuel passionnément suivi, a été dévoilé à Kyoto. Pour 2025, et c’est une première, il s’agit de 熊 (kuma), qui signifie « ours ». L’image marquante de ces animaux sauvages et puissants s’aventurant dans les zones habitées a propulsé ce kanji en tête, qui a devancé de peu 米 (kome, « riz »).

Comme chaque année, le caractère chinois, ou kanji, symbolisant l’année qui s’achève a été présenté au temple Kiyomizu-dera, à Kyoto. Son supérieur, Mori Seihan (âgé de 85 ans), apparaît sur l’immense plateforme de bois du temple pour calligraphier le caractère gagnant sur une feuille de papier japonais washi de 1,5 mètre de hauteur sur 1,3 mètre de largeur.

Les votes peuvent s’effectuer par voie postale, directement auprès des librairies ou en ligne.

Les ours ou le riz, que choisir ?

En cette année 2025, c’est le caractère 熊 (qui se lit kuma), signifiant « ours », qui s’est imposé en raison de la multiplication des actualités consacrées aux observations et aux attaques de ces animaux sauvages dans des villages et villes du Japon. (Lire aussi : Le danger des ours au Japon : un expert appelle à réguler leur population)

Cet idéogramme a devancé de justesse le kanji 米 (kome), signifiant « riz » mais qui sert aussi à désigner les États-Unis (米国, beikoku) — un sujet également très présent dans les informations de l’année. La comparaison entre les deux premiers du classement montre à quel point 熊 est un gagnant atypique dans l’histoire du concours : des caractères comme 金 (« or », qui désigne celui des médailles aux années olympiques mais aussi « argent », notion très associée à une économie instable) disposent généralement de plusieurs sens qui leur valent de nombreux suffrages.

Le caractère 熊, lui, ne désigne qu’une seule chose : l’ours. Mais ces animaux impressionnants ont manifestement marqué l’imaginaire collectif en 2025.

Quels sont les autres kanji les plus cités par les votes ?

Nous présentons ci-dessous les dix mots ayant recueilli le plus de votes cette année. Comme indiqué ci-dessus, le caractère 米 a été devancé de justesse par celui arrivé en tête, en raison de ses associations avec les États-Unis, un allié devenu de plus en plus instable pour le Japon, ainsi que de sa signification plus fondamentale de « riz », l’aliment de base dont le prix n’a cessé d’augmenter, inquiétant ainsi les consommateurs japonais. À cet égard, le caractère 高 (takai, « haut », « cher ») qui arrive en troisième position, a également reçu des votes pour sa signification « élevé » (comme dans le prix du riz et d’autres produits de consommation), et également parce qu’il figure dans 高市, le nom de famille de la Première ministre Takaichi Sanae, entrée en fonction en octobre et devenue la première femme à occuper ce poste.

En quatrième position se trouve 脈 (myaku), qui, selon certains votants, symbolise le « pouls » de l’histoire tel qu’il se manifeste dans l’émergence de la première femme à la tête du Japon et dans divers événements mondiaux marquants, ainsi que dans le nom Myaku-Myaku, la mascotte de l’Expo universelle d’Osaka 2025. Le kanji classé cinquième, 万, apparaît également dans le mot 万博 (banpaku), qui signifie « exposition universelle ». Certains votants ont aussi expliqué leur choix de ce caractère, qui signifie « dix mille », en référence à l’indice Nikkei, lequel a dépassé pour la première fois de son histoire le seuil des 50 000 points.

熊 (yû/kuma) : Ours. 23 346 votes. 米 (bei, mai/kome) : Riz, États-Unis. 23 166 votes. 高 (kô/takai) : Haut, cher. 18 300 votes. 脈 (myaku/suji) : Pouls, 6 418 votes. 万 (man, ban/yorozu) : Dix mille, myriade. 5 656 votes. 変 (hen/kawaru, kaeru) : Changer, étrange. 5 296 votes. 博 (haku/hiroi) : Large, abondant. 5 114 votes. 女 (jo/onna) : Femme. 3 682 votes. 新 (shin/atarashii) : Nouveau. 3 658 votes. 初 (sho/hajime, hatsu) : Premier. 3 067 votes.

Les 31 caractères gagnants depuis le début du concours en 1995

(Photo de titre : Mori Seihan écrit 熊, le kanji de l’année 2025, au temple Kiyomizu-dera, à Kyoto, le 12 décembre 2025. © Jiji)