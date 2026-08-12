Répertoire de mets utilisant le « nori », l’ingrédient indispensable des boulettes de riz

À la découverte des ingrédients de la cuisine japonaise

Impossible de préparer des onigiri ou des maki sans feuilles d’algue nori. Voici parmi les mets principaux où elle est indispensable.

Les onigiri

Les onigiri sont l’exemple parfait de la restauration rapide à la japonaise. Pour ceux vendus en supérette, l’algue nori reste croustillante grâce à un emballage unique et on enveloppe la boulette de riz juste avant dégustation. Mais on peut aussi aimer que l’algue semble se fondre au riz, en lui apportant sa saveur unique.



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Norimaki et temaki-zushi

Pour faire les rouleaux de sushi appelés maki (norimaki) on met une couche de riz à sushi sur une feuille de nori, on ajoute une garniture de son choix puis on roule le tout pour former une sorte de cylindre à l’aide d’une petite claie en bambou. Pour certaines fêtes dont ils sont le mets incontournable, on garnit de gros maki d’ingrédients colorés. Les temaki-zushi sont faits main : chaque convive prend une feuille de nori suffisamment petite pour tenir dans la main, puis la garnit de riz et d’ingrédients divers. Chacun roule son temaki-zushi selon son envie. Ludique et plantureux, ce plat est très apprécié au moment des fêtes.



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Gunkan-maki

Le mets ressemblerait à un petit « navire de guerre » (gunkan) vu de profil et c’est de là qu’il tire son nom. Les gunkan-maki sont de petites boules de riz à sushi entourées de nori et surmontées par exemple d’oursin (uni) ou d’œufs de saumon (ikura) pour un immense plaisir en bouche.



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Isobe-age

Pour ce mets gourmand qui fleure bon l’iode et le bord de mer (iso), on enveloppe par exemple de petits ignames (yama-imo) ou des boulettes de poulet (tsukune) de nori puis on fait frire le tout.



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Isobe-mochi

Ces mochi grillés, nappés de sauce soja et enveloppés de nori sont un incontournable des tables japonaises quand vient l’hiver.



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Un condiment de choix

Finement coupée, l’algue nori est le meilleur condiment des nouilles de sarrasin (soba) ou de riz (udon) mais aussi des bol de riz au poulet et à l’œuf (oyakodon). Elle améliore l’apparence des plats et rehausse le goût. On en retrouve même sur les pizzas ou les pâtes à la japonaise.



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Les okonomiyaki, les takoyaki et le yakisoba sont souvent parsemés d’aosa, cette algue verte est aussi très appréciée dans la soupe au miso.



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(Texte rédigé par Ecraft. Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Agence de tourisme de la préfecture de Saga.)