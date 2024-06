Les mille et une utilisations du « furoshiki », une pièce de tissu qui simplifie la vie

Kezaco le furoshiki ?

Aujourd’hui, les choses, comme les personnes d’ailleurs, ont tendance à être rangées dans une catégorie selon leur signification ou leur sens. Dans les vieux programmes télévisés ou dans les mangas, le furoshiki était souvent caricaturé et présenté comme un objet utilisé par des voleurs ou des locataires cherchant à se dérober à la faveur de la nuit. Cette image est gravée en nous, qu’on le veuille ou non, un peu comme l’origami, où la seule chose dont vous vous souvenez est la façon de fabriquer un avion.

Mais avec ses mille et une utilisations, difficile de ranger le furoshiki dans une case. On tente actuellement de redonner à ce tissu l’image qu’il mérite, mais de mon point de vue, il est victime d’idées préconçues et je trouve cela vraiment dommage.

Laissons ces stéréotypes de côté et partons ensemble à la découverte du furoshiki.

Une palette infinie de couleurs, de motifs, de tissages...

Des morceaux de tissu portant le nom de furoshiki peuvent être utilisés en tant que tels, mais ce ne sont pas les seuls. Mouchoirs, bandanas, écharpes… n’importe quelle pièce de tissu a une forme plus ou moins carrée et il est facile de faire un nœud avec ses quatre coins.

(Voir notre vidéo : La magie du « furoshiki » : comment emballer vos objets avec un simple tissu)

Avez-vous la vidéo ? Tentez donc un emballage. Vous le constatez vous-même : il n’y a pas non plus de règles strictes et bien définies pour faire un nœud. Laissez vos mains faire le travail et le tour est joué. Plutôt que la forme du nœud, c’est la couleur et les motifs imprimés sur le tissu qui impressionneront. Même la boîte à repas bentô la plus banale peut prendre des allures majestueuses une fois parée d’un furoshiki. Et n’oublions pas la texture également, tout aussi importante pour rendre l’utilisation du furoshiki plus agréable.

En fait, tant que votre furoshiki est solidement noué et que vous pouvez le porter en toute sécurité, n’importe quel type fera l’affaire !



L’une des nombreuses utilisations du furoshiki : un sac à cordons qui peut s’ouvrir et se fermer à loisir.

Les premiers furoshiki étaient fabriqués en assemblant diverses pièces de tissu appelées tanmono, un peu comme un patchwork. Ces pièces faisaient environ 35 centimètres de large et étaient notamment utilisées pour la confection des kimonos, de sorte que les tailles étaient des multiples de 35. Un furoshiki futahaba double largeur mesurait 70 centimètres de large et un grand furoshiki mihaba triple largeur mesurait 1,05 mètre. Et qui a dit qu’un furoshiki devait être absolument carré ? Bien au contraire, un furoshiki légèrement plus long sur la verticale, qui n’a pas autant de jeu, sera plus facile à nouer.

Aujourd’hui, les furoshiki ne sont plus fabriqués à partir de tanmono. On peut les trouver dans différentes tailles : les grands d’un mètre de côté, les moyens de 70 centimètres et les plus petits de 50 centimètres. Pour y mettre vos achats ou pour le porter comme un vêtement, je vous conseille une grande taille. La taille moyenne sera par exemple pratique pour des sorties plus décontractées et la plus petite taille sera parfaite pour créer un espace de rangement dans un sac plus grand.

Une palette infinie de couleurs, de motifs, de tissages, de teintures et d’imprimés ; les furoshiki n’ont pas fini de vous étonner ! Certains arborent même des broderies ou se présentent sous la forme d’un patchwork ; un rappel à leurs origines peut-être ? Ils peuvent être conçus de différentes matières, telles que le coton, le lin, le chanvre, la soie, le polyester ou encore la rayonne. Pour un usage quotidien, je vous conseille le lin ou le coton.



Des chutes de tissus cousues ensemble de kurume kasuri pour donner un élégant sac à provisions.

Le furoshiki s’adapte à vos besoins

Imaginez : vous avez un sac ou une sacoche. Vous ne pourrez pas y mettre un objet plus grand que sa capacité. Ou encore un bentô : il ne restera pas en place et glissera à l’intérieur. Vous n’aurez plus tous ces problèmes avec un furoshiki ! De taille ajustable, il s’adapte à n’importe quel usage. Pas assez grand ? Attachez-en deux ensemble et le problème est réglé.



Yokoyama Isao a attaché deux furoshiki, un de petite taille et un de grande taille, pour pouvoir porter derrière des objets sur son dos et devant sur sa poitrine.

Avec un furoshiki, il y a toujours un moyen de se tirer d’un mauvais pas. Très souple, il vous suffit de défaire les nœuds aux quatre coins pour qu’il retrouve sa forme initiale une fois à plat. Vous pouvez l’utiliser dans n’importe quel sens, selon le nombre d’objets que vous souhaitez transporter et le redéplier à plat une fois que vous n’en avez plus besoin.

L’ancêtre du sac écologique ?

Vous pouvez attacher le furoshiki de différentes façons pour en faire un sac à provisions. Le moyen le plus simple est d’attacher deux coins opposés l’un à l’autre. Attention : un nœud en queue de cochon (également appelé nœud de vache ou nœud de ménagère) se desserrera facilement. Dans ce cas, veillez à ce qu’il soit solidement attaché. Dans le cas d’une charge lourde ou volumineuse, préférez deux poignées. Pour une charge plus légère, une devrait suffire.

Je ne dis pas qu’un furoshiki est mieux qu’un sac réutilisable acheté en magasin. Ils peuvent même être utilisés ensemble. Un furoshiki de petite taille rendra votre sac habituel encore plus pratique ; les anses seront allongées, il sera plus solide et plus coloré.



Un furoshiki de petite taille plié peut être utilisé pour créer un sac à bandoulière.

Quatre fonctions principales

Pour résumer, les furoshiki ont généralement quatre fonctions : envelopper des objets, se substituer à un sac, se porter en bandoulière ou sur le dos et se porter en guise de vêtement. Les objets enveloppés dans un furoshiki sont protégés, et exit les va-et-vient dans votre sac. Si vous l’utilisez comme un sac justement, le furoshiki s’ouvre et se ferme très facilement. Et en prenant deux furoshiki pour envelopper des objets ou en tant que sac, vous pourrez aisément porter votre charge sur votre épaule ou votre dos. Pratique ! En tant que vêtement, il peut servir de couvre-chef, de veste ou encore de jupe. Ainsi, le furoshiki qui servait de sac à provisions devient très utile pour ne pas attraper froid.



Un furoshiki de grande taille peut devenir un mini-sac à dos, sans avoir besoin de le coudre, de le couper ou même d’utiliser des épingles.



Toute indiquée en cas de vent, une veste ample décontractée fabriquée à partir d’un furoshiki restera bien en place sur vos épaules.

Un furoshiki peut également se transformer en un couvre-main tekkô pour vous protéger du froid ou du soleil. Les enfants adorent jouer avec, complétant ainsi parfaitement leur panoplie de ninja. Et une fois ces amusements terminés, le furoshiki retrouve sa forme initiale. Rien ne se perd, tout se transforme...



Avec deux furoshiki, mains et poings bien couverts à la manière d’un ninja.

Pliez un furoshiki dans le sens de la longueur et vous obtiendrez une sorte de corde, que vous pourrez utiliser en guise de ceinture obi pour un kimono léger (yukata) . Solide, vous pourrez également y glisser un mouchoir par exemple.



Pas de ceinture pour votre yukata ? Un simple furoshiki fera l’affaire !