Le classement détaillé des meilleurs « bentô » à déguster en gare

Quand gourmandise rime avec plaisir

Un grand prix couronne tous les ans les meilleurs bentô vendus en gare au Japon. Lequel a le meilleur goût ? La meilleure présentation ? Le meilleur emballage ? Quels sont les gagnants par région ? Et voici précisément où les trouver.

Le mot ekiben vient de la contraction de eki, signifiant « gare », et bentô, la fameuse boîte-repas japonaise. Au Japon, les voyageurs qui prennent le train aiment depuis longtemps savourer un repas typique de la destination où ils se rendent en achetant un ekiben.

Quel ekiben couronner ?

La compagnie de trains Japan East Railway (JR East) a lancé en 2012 son grand prix d’ekiben qui couronne les meilleurs bentô vendus en gare et vitrine de leur terroir. Le concours ne concernait alors que les boîtes-repas des régions du Tôhoku (nord-est), Kantô (Tokyo et ses environs) et Kôshin’etsu (préfecture de Nagano, Niigata et Yamanashi) desservies par l’entreprise ferroviaire.

En 2023, le concours, qui en est à sa douzième édition, s’est ouvert bien plus largement, et les concurrents viennent tout autant du Hokkaidô au nord que de Kagoshima au sud-ouest. Sur les 59 bentô en lice, 10 venaient de l’extérieur de la zone de la mégalopole desservie par la JR East. Les 11 000 votes recueillis grâce à un sondage en ligne organisé en octobre et novembre 2023, ont permis de départager les candidats.

Le gagnant, pour être couronné « Ekiben Dai-shôgun », devait obtenir le plus grand nombre de votes dans les trois catégories « goût », « présentation » et « emballage ». Chaque critère était noté sur 4, les moyennes étaient pondérées par le nombre de votes obtenus.

L’ekiben qui remporte l’édition 2023 vient d’Ôdate, dans la préfecture d’Akita. C’est un bentô de la marque Hanazen. Le repas se compose principalement de poulet et de riz, et il répond au nom de « Hachikô » car il commémore le centième anniversaire de la naissance de ce chien parangon de loyauté qui était originaire de cette ville et marque l’inauguration du nouveau bâtiment de la gare d’Ôdate sur la ligne d’Ôu. Hanazen a retravaillé son fameux torimeshi bentô, réunissant des saveurs emblématiques d’Ôdate : son poulet de terroir hinai-jidori et son radis daikon mariné puis fumé appelé iburigakko. Hanazen est primé pour la troisième fois après deux autres victoires en 2015 et 2016.



Le gagnant du grand prix « Ekiben Dai-shôgun » répond au nom de Chûken Hachikô (« Hachikô chien fidèle ») et coûte 1 350 yens (8 euros). Il est en vente dans les supérettes NewDays ainsi que dans les gares d’Ôdate et d’Aomori. (Photo avec l’aimable autorisation de JR East)

Le deuxième prix a été décerné au Shinkineya de Yonezawa, dans la préfecture de Yamagata. Cette boîte-repas est une version revisitée du bentô qui avait décroché le tout premier concours d’ekiben en 2012, le bœuf y est cette fois aromatisé au curry. L’équilibre délicat entre le bœuf haché mijoté dans sa sauce (gyû-soboro) et le bœuf sauté assaisonné au curry, disposés sur un lit de riz Domannaka de Yamagata a remporté l’adhésion.



Deuxième prix du concours, le « Gyûniku Domannaka curry aji » coûte 1 350 yens. On le trouve dans les points de vente de bentô Ekiben Matsuri Gransta et Ekiben Ôdori Gransta (dans la gare de Tokyo) et Ekiben Matsuri (dans la gare de Sendai). (Photo avec l’aimable autorisation de JR East)

Le prix du bentô le plus savoureux a été décerné à « Ôito-sen no tabi » de Iidayaken. Cette boîte-repas qui vient de Matsumoto (dans la préfecture de Nagano) a été conçue sur le thème de la santé et de la longévité. Elle célèbre le village de Matsukawa situé sur la ligne Ôito qui se targue d’avoir l’espérance de vie la plus longue pour les hommes japonais. On y retrouve des ingrédients locaux mijotés dans un bouillon (dashi). Le repas, qui ne comporte aucun additif artificiel, est admirablement disposé dans une boîte en écorce de bambou.



Le prix du bentô le plus savoureux revient à « Ôito sen no tabi » (1 350 yens). On le trouve dans la gare de Matsumoto au point de vente de bentô Shinano no Kaze Ekiben Azusa . (Photo avec l’aimable autorisation de JR East)

Le prix du bentô le mieux présenté va au « Hitachi-gyû gyûben » produit par Shimada Foods à Mito, dans la préfecture d’Ibaraki. Le bœuf japonais labélisé Kuroge Wagyû est agrémenté d’une sauce sucrée de type teriyaki, la boite est également garnie d’un œuf dur et de tofu lyophilisé (kôya-dôfu) délicatement enveloppé dans une feuille de yuba.



Le prix du bentô le mieux présenté va au « Hitachi-gyû gyûben » (1 250 yens). Il est en vente à Ekiben Matsuri Gransta dans la gare de Tokyo et aux supérettes NewDays des gares de Mito et de Katsuta. (Photo avec l’aimable autorisation de JR East)

Le prix du plus bel emballage a été décerné à « Echigo Nagaoka kisaku bentô », une boîte-repas de la marque Ikedaya à Nagaoka, dans la préfecture de Niigata. Dans un style très classique, ce bentô met à l’honneur la variété de riz Koshihikari cultivée à Nagaoka. Le reste du repas se compose notamment de boulettes de poulet labellisé Kagura nanban, de tofu frit farci de riz vinaigré (les célèbres kuro’inari de Nagaoka), d’aubergines et de gingembre mariné au miso provenant d’un magasin fondé en 1831.



Prix du plus bel emballage : « Echigo Nagaoka kisaku bentô » (1 280 yens). Ce bentô est en vente sur le quai du Shinkansen Jôetsu en direction de Tokyo ainsi que dans la gare de Nagaoka. (Photo avec l’aimable autorisation de JR East)

L’ekiben le plus cité par les votants est le « Chicken bentô » de la société JR East Cross Station. Très apprécié depuis ses débuts en 1964, il se compose de poulet frit (kara’age) et de riz aromatisé à la tomate.



Le prix du bentô le plus cité revient à « Chicken bentô » (900 yens). En vente à Ekibenya Matsuri Gransta dans la gare de Tokyo, à Ekibenya Umaimon Ecute dans la gare d’Ômiya ainsi qu’à Ekibenya Itadaki dans la gare de Shinjuku. (Photo avec l’aimable autorisation de JR East)

Le prix du nouveau venu a été décerné au bentô « Tsukimi no kamameshi », produit par Oginoya à Annaka, dans la préfecture de Gunma. La marque Oginoya est déjà connue pour son célèbre ekiben « Tôge no kamameshi », qui propose du riz Koshihikari cuit dans un craquelon de terre cuite Mashikoyaki et présenté avec toute une garniture de mets délicieux. Le « Tsukimi bentô » a été conçu expressément pour le concours. Tsukimi désigne ce jour de fête où on prend le temps d’aller admirer la lune d’automne. L’ekiben comporte donc des ingrédients de saison, des champignons cuits à la vapeur et mijotés, des aubergines et de la citrouille, disposés sur un lit de riz émaillé de champignons. Un œuf poché assaisonné symbolisant la lune vient compléter le bentô.



Le prix du nouveau venu récompense le bentô « Tsukimi no kamameshi » (1 800 yens). (Photo avec l’aimable autorisation de JR East)

Et voici la liste des autres ekiben primés au concours :

Prix par région

Tôhoku-Nord : « Aomori no zeitaku bentô » (1 550 yens) produit par Misawaya, préfecture d’Aomori.

Tôhoku-Sud : « Fukushimaji Otona no Akigohan » (1 100 yens) produit par Fukumameya, préfecture de Fukushima

Kôshin’etsu : « Kôshû Wine Hamburg Bentô » (1 500 yens) produit par Marumasa, préfecture de Yamanashi

Kantô-Nord : « Mibu no sabi kan » (1 000 yens) produit par Matsunoya, préfecture de Tochigi

Kantô-Sud : « O-sekihan bentô » (1 050 yens) produit par Kiyôken, préfecture de Kanagawa

Prix spécial du magasin Ekibenya Matsuri

Des mentions honorables ont également été décernées à : « Hiroshima kaki zukushi » (1 380 yens), un bentô à base d’huîtres proposé par la marque Hiroshima Ekibentô de la préfecture d’Hiroshima, ainsi qu’au bentô « Zuwai-kani kaizen gozen » (1 380 yens), un ekiben à base de fruits de mer, mettant à l’honneur les araignées de mer dites « crabes des neiges », fabriqué par Asahikawa Station Tachiuri Shôkai dans la préfecture de Hokkaidô.



Les ekiben ayant remporté des prix seront en vente à l’Ekibenya Matsuri Gransta Tokyo Branch dans la gare de Tokyo pendant une durée limitée. (Photo avec l’aimable autorisation de JR East)

(Photo de titre : les deux bentô couronnés au concours Ekiben Aji no Jin Grand Prix 2023. À gauche le grand gagnant, la boîte-repas « Chûken hachikô no furusato Ôdate torimeshi » de la marque Hanazen. À droite, la boîte-repas ayant remporté le deuxième prix, le « Gyûniku domannaka curry aji » de Shinkineya. Texte de Nippon.com. Photo avec l’aimable autorisation de JR East).