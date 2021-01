Portraits exceptionnellement séparés pour la famille impériale japonaise

Actualités

Le 1er janvier, l’Agence de la Maison impériale a diffusé les images officielles de la famille impériale. Si cette coutume est effectuée en chaque début d’année depuis 1953, c’est la première fois que les membres principaux n’ont pas pu apparaître tous ensemble, par mesure de sécurité sanitaire. Les portraits de famille ont ainsi été pris séparément (voir la vidéo du Nouvel An 2020).

Par ordre d’apparition dans la vidéo ci-dessus nous voyons d’abord l’empereur actuel Naruhito accompagnée de l’impératrice Masako et de leur fille Aiko, puis ensuite le couple impérial retiré Akihito et Michiko, et enfin la famille du prince Fumihito (le frère de l’empereur), son épouse la princesse Kiko et leurs trois enfants, Mako, Kako et Hisahito.

