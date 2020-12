L’essentiel du mois de novembre 2020

Le président du Comité olympique international, Thomas Bach, est arrivé à Tokyo. Le 16 novembre, il s’est entretenu séparément avec le Premier ministre Suga et la gouverneure de Tokyo, Koike Yuriko, pour confirmer l’objectif de tenir les Jeux olympiques et paralympiques reportés dans la capitale japonaise en été 2021.

Le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les 10 états membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ont donné leur accord pour se joindre au Partenariat régional économique global, qui abolira les droits de douane pour 91 % des produits.

La Bourse de Tokyo grimpe de 219,95 points pour finir la journée à 24 325,23, le plus haut niveau depuis 29 ans.

Le premier cas depuis 34 mois de grippe aviaire hautement pathogène est confirmé au Japon, dans une ferme de Mitoyo, préfecture de Kagawa. Le 25 novembre, 10 cas étaient apparus dans des fermes des préfectures de Kagawa, Fukuoka et Hyôgo.

Par référendum, les électeurs ont rejeté à une faible majorité une proposition de supprimer la municipalité d’Osaka et de la remplacer par quatre arrondissements spéciaux au sein d’un district métropolitain. Le plan avait été rejeté précédemment lors d’un référendum en 2015. Matsui Ichirô, leader du parti Nippon Ishin no Kai et maire d’Osaka a pris la responsabilité de cette défaite et a annoncé qu’il se retirerait de la scène politique à la fin de son mandat de maire en avril 2023.

Le roman Sortie parc, Gare d’Ueno récompensé par l’un des plus grand prix littéraires au monde

Lundi 16

Le bureau du Cabinet annonce les premiers chiffres du PIB pour le premier trimestre 2020. L’économie enregistre une croissance de 5,0 %, ou de 21,4 % sur une base annuelle.

Mardi 17

L’Organisation de gestion des déchets nucléaires du Japon commence ses études initiales dans deux municipalités de Hokkaidô, Suttsu et Kamoenai, pour vérifier si elles conviennent comme candidates en vue de l’implantation d’installations de mise au rebut définitif des déchets hautement radioactifs.

L’Agence des Affaires culturelles annonce qu’un panel de l’Unesco a recommandé « les habiletés, techniques traditionnelles et connaissances pour la conservation et la transmission de l’architecture en bois du Japon » pour leur enregistrement sur sa liste du Patrimoine culturel immatériel.

Jeudi 19

Le gouvernement métropolitain de Tokyo remonte le niveau d’alerte du Covid-19 sur son système de notation à quatre niveaux. Le 26 novembre, il décide de demander de nouveau aux établissements servant de l’alcool de réduire leurs heures d’ouverture.

Le livre de Yu Miri, JR Ueno-eki Kôen-guchi, (Sortie parc, Gare d’Ueno en français), traduit en anglais par Morgan Giles, obtient le Prix de littérature traduite des États-Unis lors du National Book Award.

Vendredi 20

L’auteur et dessinateur de manga Yaguchi Takao est décédé à l’âge de 81 ans. Il était notamment célèbre pour avoir créé le personnage de Paul le pêcheur en 1973. L’anime est sortie en intégralité en France.

Samedi 21

Le gouvernement décide d’interrompre partiellement du programme Go To Travel destinée à encourager le tourisme, en raison d’une augmentation des cas de contaminations au Covid-19. Le 24 novembre, les villes d’Osaka et de Sapporo étaient retirées de la campagne.

Lundi 23

Les procureurs ont questionné un secrétaire d’Abe Shinzô, l’ancien Premier ministre, sur le financement des dîners organisés par son association des soutiens à la veille de la fête pour admirer les fleurs de cerisiers. Cette dernière est un événement annuel tenu par des Premiers ministres depuis 1952, mais Abe Shinzô était vivement critiqué pour ses « abus » par l’opposition.

Mercredi 25

Le Premier ministre Suga s’est entretenu avec le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi à Tokyo. Suga a exprimé ses inquiétudes sur les intrusions des navires chinois dans les eaux aux alentours des îles Senkaku et sur le resserrement du contrôle de la Chine sur Hong Kong, en demandant des réponses constructives. Il a également réaffirmé l’importance de la stabilité des relations entre le Japon et la Chine.

La chaîne britannique BBC a établi sa liste des 100 femmes les plus influentes du monde. Parmi elles, une Japonaise, Imada Miho. Elle est maître brasseur, ou tôji, une profession fortement dominée par les hommes et où peu de femmes arrivent à s’y faire une place.

Lundi 30

Lors d’une conférence de presse précédant son 55e anniversaire, le prince héritier Fumihito a officiellement déclaré pour la première fois qu’il approuvait le mariage de sa fille, la princesse Mako, avec Komuro Kei.

(Photo de titre : le président du Comité olympique international, Thomas Bach, au centre droit, répond aux questions des journalistes pendant une visite du Stade olympique national le 17 novembre 2020. Jiji Press)