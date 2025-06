L’essentiel du mois de mai 2025

L’actualité du mois au Japon

Actualités

Démission du ministre de l’Agriculture, hospitalisation de l’empereur émérite, négociations des tarifs douaniers avec les États-Unis et début des travaux d’élargissement de l’aéroport de Narita : retour sur les événements marquants du mois de mai 2025 au Japon.

Jeudi 1er

Lors de sa réunion de politique monétaire, la Banque du Japon a décidé de conserver son taux d’intérêt à court terme à 0,5 %. En raison de l’impact des tarifs douaniers imposés par le président des États-Unis, elle a également révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour l’année fiscale de manière significative.

Après le second tour des négociations sur les tarifs douaniers entre le Japon et les États-Unis qui s’est tenu à Washington, le ministre de la Revitalisation économique, Akazawa Ryôsei, a déclaré que les discussions avaient avancé concernant l’expansion commerciale, les barrières non tarifaires et la sécurité économique.



Le ministre de la Revitalisation économique, Akazawa Ryosei (à droite) et les représentants des États-Unis durant les négociations tarifaires à Washington DC le 1er mai 2025. (Jiji)

Un homme de 28 ans a été arrêté à Osaka pour soupçons de tentative de meurtre après avoir foncé en voiture sur sept écoliers qui étaient en train de rentrer chez eux.

Vendredi 2

Une équipe de recherche a découvert le corps du chauffeur du camion qui était tombé dans le gouffre béant qui s’était soudainement ouvert sur une route à Yashio (dans la préfecture de Saitama), en janvier.

Samedi 3

Un individu a été arrêté par la police de Kanagawa après la découverte, dans sa maison de Kawasaki, du corps d’une femme qui était son ancienne compagne. La famille de la femme critique la police pour n’avoir pas agi de manière appropriée.

Dimanche 4

Le ministre des Affaires intérieures et des Communications a annoncé que la population des enfants âgés de moins de 15 ans au 1er avril, y compris les résidents étrangers se montait à 13,7 millions, après une baisse de 350 000 enfants par rapport à l’année précédente. C’est la 44e année consécutive que ce chiffre diminue.

Mardi 6

Le groupe de J-pop Arashi a fait savoir qu’il cessera ses activités après une tournée de concerts en 2026.

Âgé de 91 ans, l’empereur émérite Akihito, le père de l’actuel souverain, a été admis à l’Hôpital universitaire de Tokyo pour un examen après avoir été diagnostiqué d’une ischémie myocardique, où la capacité du muscle cardiaque à pomper le sang se trouve réduite. Il a ou retourner dans sa résidence quelques jours plus tard.

Jeudi 8

Toyota a prévu une baisse de 34,9 % de ses bénéfices nets à 3 100 milliards de yens durant l’année fiscale actuelle, en raison partiellement de l’impact des tarifs douaniers de l’administration Trump.

Vendredi 9

Le législateur de la Chambre des conseillers Nishida Shôji, du Parti libéral-démocrate, a rétracté son commentaire critiquant le cénotaphe de Himeyuri commémorant les élèves infirmières décédées durant la Bataille d’Okinawa, le déclarant comme « une réécriture de l’histoire » et totalement inapproprié. Il a cependant dit qu’il n’avait pas changé d’opinion. Le 16 mai, l’Assemblée préfectorale d’Okinawa a promu une résolution protestant contre ce commentaire considéré comme une insulte aux morts de guerre.

Samedi 10

Une statue bouddhique dérobée en 2012 au temple Kannon-ji de Tsushima (dans la préfecture de Nagasaki) et emportée en Corée du Sud, a été restituée au temple.

Lundi 12

Un garçon de 15 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir tué une femme âgée de 84 ans qui a été poignardée à mort le jour précédent dans la ville de Chiba.

Mardi 13

Après avoir affiché une énorme perte nette de 671 milliards de yens pour l’année fiscale 2024, Nissan a annoncé des plans de fermeture de sept usines et de suppression de 20 000 emplois.

Une équipe de recherche a identifié un fossile trouvé à Mifune (préfecture de Kumamoto) il y a environ trente ans, en tant que nouvelle variété de ptérosaure, le premier à être découvert au Japon. Son nom scientifique est Nipponopterus mifunensis.

Jeudi 15

Le bénéfice net combiné des trois grandes mégabanques japonaises a atteint le record de 3 900 milliards de yens pour l’année fiscale 2024, en partie grâce à des taux d’intérêt plus élevés.

Une équipe japonaise menée par le professeur Sasaki Hiroyuki de l’Université de Kyûshû a dit avoir découvert le gène déterminant la robe du chat calico, connu au Japon sous le nom de mike neko (« chat aux trois pelages »). Cette découverte a été publiée dans la version en ligne de la revue américaine Current Biology.

Vendredi 16

La Diète japonaise a adopté un nouveau projet de loi de cyberdéfense active, permettant au gouvernement de contrôler les communications internet afin d’empêcher les attaques.

L’Agence météorologique du Japon a annoncé que le sud de l’île de Kyûshû (sud-ouest) est entré dans la saison des pluies, 23 jours plus tôt qu’en 2024 et 14 jours plus tôt qu’en moyenne. C’est la première fois qu’une autre région qu’Okinawa et Amami Ôshima entre la première dans la saison des pluies depuis le début des observations il y a 62 ans.

Dimanche 18

La princesse Aiko s’est rendue dans la péninsule de Noto pendant deux jours jusqu’au 19 mai pour sa première visite officielle dans une région sinistrée.



La princesse Aiko s’entretient avec les résidents de Shika, dans la péninsule de Noto, le 19 mai 2025. (Jiji ; photo groupée)

Mardi 20

La famille de Wishma Sandamali, une Sri-Lankaise décédée pendant sa détention dans un centre pour immigrés à Nagoya en mars 2021, a attaqué le gouvernement japonais en justice en lui demandant de diffuser l’intégralité des images de son enfermement.

La gouverneure de Tokyo Koike Yuriko a annoncé que le gouvernement métropolitain renonce à percevoir les tarifs de base de l’eau pour tous les foyers ordinaires pendant environ quatre mois cet été, en tant que mesure contre les effets de l’inflation. La réduction globale des factures de service public a pour objectif de libérer des fonds pour l’utilisation de l’air conditionné et réduire ainsi les possibilités des coups de chaleur.

Mercredi 21

Le ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche Etô Taku a démissionné après une gaffe dans laquelle il a déclaré n’avoir jamais acheté de riz car ses partisans lui en donnaient suffisamment. Koizumi Shinjirô a pris sa succession.

Jeudi 22

Lors de l’inauguration des Music Awards Japan, le groupe Creepy Nuts a remporté neuf prix, dont celui de Chanson de l’année pour « Bling-Bang-Bang-Born ».



Les membres du groupe Creepy Nuts jubilent après avoir reçu le prix de la Chanson de l’année au Rohm Theater à Kyoto le 22 mai 2025. (Jiji)

Vendredi 23

Après la tenue du troisième round des négociations tarifaires entre le Japon et les États-Unis à Washington, le ministre de la Revitalisation économique, Akazawa Ryôsei a déclaré qu’il avait été possible d’avoir des discussions plus franches et plus approfondies que durant la réunion précédente. Les deux parties ont pour but d’atteindre un accord avant la prochaine réunion du Groupe des Sept en juin.

Le président Trump a annoncé son soutien à un « partenariat planifié » entre Nippon Steel et U.S. Steel sur son réseau social, déclarant que l’énorme investissement créera 70 000 emplois et injectera 14 milliards de dollars dans l’économie américaine.

Dimanche 25

L’aéroport international de Narita, près de Tokyo, a fêté le début des travaux d’élargissement, dont la construction d’une troisième piste qui sera achevée d’ici mars 2029.

Lundi 26

Le nouveau ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche Koizumi a annoncé la vente de 300 000 tonnes de riz des stocks d’état par contrats sans appel d’offres à des prix équivalents à environ la moitié de ceux des soumissions gagnantes lors des enchères précédentes, pour tenter de faire baisser la flambée des prix du riz. Le ministère a commencé à accepter les demandes des principaux détaillants le même jour.

Mercedi 28

L’Association japonaise de sumô a décidé à l’unanimité de promouvoir le lutteur Ônosato au rang de yokozuna. Il est le premier lutteur né au Japon devenu yokozuna depuis 2017, lorsque ce titre a été attribué à Kisenosato, actuellement maître de l’écurie de Ônosato, sous le nom de Nishinoseki.



Ônosato (au centre) tient deux dorades de cérémonie à Tsukuba le 25 mai 2025 après sa victoire du tournoi d’été. (Jiji)

Jeudi 29

Tsutsui Yoshinobu est devenu le nouveau président du Keidanren peu de temps après avoir quitté son poste de président de Nippon Life Insurance. Il est le premier représentant du monde de la finance à diriger cette organisation économique.

Abe Akie, la veuve de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô, a rencontré Vladimir Poutine au Kremlin.

Vendredi 30

Après le quatrième tour des négociations sur les tarifs douaniers entre le Japon et les États-Unis qui s’est tenu à Washington, le ministre de la Revitalisation économique, Akazawa Ryôsei a déclaré que les deux parties avaient réaffirmé leurs positions respectives et travaillaient en vue d’un accord.

L’Agence de la maison impériale a annoncé que Komuro Mako, anciennement princesse Mako, a donné naissance à un enfant. Elle n’a précisé ni la date de la naissance ni s’il s’agissait d’un garçon ou d’une fille.

(Photo de titre : le ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche Koizumi Shinjirô inspecte le riz en vente dans un supermarché de Tokyo le 23 mai 2025. Jiji)