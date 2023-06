[Vidéo] Le Kizuna-matsuri, six grands festivals en un créé après la triple catastrophe de Fukushima

Actualités

Parmi les innombrables festivals du Japon, le Kizuna-matsuri en est un qui sort de l’ordinaire.

Créé en 2011 après la triple catastrophe de Fukushima, il réunit six festivals majeurs des six préfectures du nord du Japon (hors Hokkaidô) qui ont été plus ou moins touchées par le désastre, avec pour objectif de prier pour la reconstruction et le retour à la normale. Douze ans ont passé depuis la tragédie, mais plus de 30 000 personnes sont encore déplacées et tous les ordres d’évacuation ne sont pas encore levés. (Voir notre article : Douze ans depuis le tsunami et la catastrophe de Fukushima : le résumé des données)

Le Kizuna-matsuri se compose ainsi des festivals Nebuta (préf. Aomori), Kantô (Akita), Morioka Sansa Odori (Iwate), Tanabata (Miyagi), Waraji (Fukushima) et Hanagasa (Yamagata). L’édition 2023 s’est déroulé le 17 et 18 juin dans la ville d’Aomori.

