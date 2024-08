Des chercheurs japonais créent un programme avec l’IA pour détecter une détérioration du coude chez les enfants sportifs

Actualités

Une équipe de l’Université préfectorale de Kyoto et de l’Université de Hyôgo ont mis au point un programme exploitant l’intelligence artificielle pour détecter le « Little league elbow », une type de fracture du coude chez les enfants sportifs, à partir d’images obtenues par échographie.

Les chercheurs envisagent de développer l’équipement medical approprié utilisant ce programme afin de le mettre en application pratique d’ici un an.

Cette fracture est l’un des symptômes de la maladie de König (ostéochondrie dissécante) qui touche les jeunes sportifs qui sollicitent très souvent leur coude, par exemple pour lancer des balles au baseball. Le cartilage de l’articulation finit par se détériorer, limitant l’amplitude des mouvements et provoquant des douleurs.

Les symptômes, légers aux premiers stades de la pathologie, s’aggravent avec le temps et poussent à devoir effectuer une intervention chirurgicale.

Selon une étude, entre 1,6 % et 3,4 % des collégiens et lycéens au Japon pratiquant le baseball souffrent du « Little league elbow ».



En bas à droite, la flèche blanche figurant sur l’image obenue par échographie indique la partie du coude qui est endommagée.



Sur l’image à droite, le programme utilisant l’IA permet de mettre en évidence la partie endommagée du coude, qui est en rouge.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]