Un homme condamné à la perpétuité dans la série de vols violents commandités par un certain « Luffy »

Actualités

Le tribunal du district de Tokyo (branche Tachikawa) a condamné jeudi à la perpétuité un homme de 23 ans, Nagata Rikuto, pour son implication dans six cambriolages avec violence, dont l’un avait entraîné la mort d’une femme de 90 ans.

Ces vols ont été perpétrés entre novembre 2022 et janvier 2023 à Tokyo et dans les préfectures voisines de Chiba et Kanagawa, ainsi qu’à Hiroshima. Le 19 janvier 2023 notamment, dans la ville de Komae (préfecture de Tokyo), Nagata et d’autres complices avaient agressé mortellement une personne âgée à son domicile et dérobé quatre objets — dont une montre de luxe — pour un total d’environ 590 000 yens (3 600 euros).

Selon l’enquête, ces six cambriolages font partie d’une série de vols à grande échelle commis dans tout le pays, et qui auraient été commandité par un groupe d’individus dont l’un d’entre eux se fait appeler « Luffy ».

