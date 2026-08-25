繪本作家加古里子（かこさとし，1926～2018年）一生創作了超過600冊繪本，以《小達摩和小天狗》（福音館書店）與《烏鴉麵包店》（偕成社）等故事繪本為代表，題材涵蓋了科學、歷史與趣味遊戲等領域。神奈川近代文學館（橫濱市）舉辦的「誕辰100周年 加古里子展」，展出繪本原畫、草圖、紙戲（紙芝居）等約250件展品。透過此展覽，得以一窺他始終貼近兒童視角的創作歷程。

將遇見的孩童身影融入其中

其代表作「小達摩」系列的主角，是以日本吉祥物「達摩」為原型，塑造成充滿好奇心的孩子角色。長鼻子的「天狗」，以及將雷神格化後、以鬼怪模樣呈現的「雷神」等根植於日本民間傳說與信仰的角色，與小達摩一同展開各種嬉戲與冒險。據加古的長女鈴木萬里表示，小達摩這個角色融入了加古所遇見的各式各樣孩子的身影。

展覽的亮點之一，是陳列「小達摩」系列原畫的展區。將《小達摩和小天狗》的草圖與原畫上下並列，讓參觀者得以細細比對。例如，為了讓穿著木屐的天狗與小達摩的視線交會，特意調整了角色的高度；從這些細節中，可以窺見加古深思熟慮的痕跡。

「小達摩」系列中還有《小達摩和小雷神》（1968年；臺灣中文版書名為《為什麼會打雷？～小雷神傳說》）、《小達摩和小兔子》（1972年）、《小達摩和小老虎》（1984年）、《小達摩和小大黑天》（1991年；大黑天為日本七福神之一）等書。系列中的部分作品已譯成英文、中文、韓文等多種語言出版。