日本的三大祭

【日本三大燈籠祭】秋田「秋田竿燈祭」、愛知「尾張津島天王祭」、福島「二本松提燈祭」：光之盛典，絢爛燈火照亮夜空

文化 歷史 社會 觀光旅遊

日本的祭典活動眾多，本系列專題我們每次將按類別選取其中最具代表性的三項為讀者做一介紹。本篇是成千上萬隻燈籠閃耀夜空的夜間慶典。
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燈籠，祭典不可或缺之物

隨著夜幕降臨，祭典樂曲響起，一個個燈籠在各處點亮。雖是螢螢燭火，但掛上數百個燈籠，便能將高台與山車照得燈火通明——這是日本極富風情的祭典活動一景。

燈籠以竹、木為骨架，外面包有和紙，裡面放入蠟燭，自古以來便是祭典儀式不可或缺的物品。平安末期左右，燈籠作為照明工具從中國傳入日本，在宮中與寺院等處使用。進入江戶時代後，隨著「和蠟燭」（日式蠟燭）的廣泛使用，燈籠進入尋常人家，這種蠟燭透過燈芯與木蠟的改良延長了燃燒時間。此外，還出現了折疊式與輕巧便攜的款式，燈籠逐漸成為老百姓的日常用品。

即使電燈泡式燈籠成為現代社會主流，盂蘭盆節活動上依舊少不了傳統燈籠。它不單是夜間的照明工具，更是為祖先指引歸途、不使其迷失方向的路標。祭典裡掛著的一排排寫有地名與信眾姓名的燈籠，則是獻給神佛表達謝意的供品。

火光跳躍，彷彿神魂寓居其中。本篇將介紹至今仍使用燭火燈籠、場面盛大的夜間慶典。

「秋田竿燈祭」要用1萬個燭火燈籠
「秋田竿燈祭」要用1萬個燭火燈籠

秋田縣「秋田竿燈祭」

（秋田市、8月3日-6日）

全長超800公尺的大道被燈籠填滿
全長超800公尺的大道被燈籠填滿

仙台七夕祭」（8月6日-8日）、「青森睡魔祭」（8月2日-7日）與「秋田竿燈祭」並稱日本東北三大夏季盛典。除了規模宏大外，它們有共同的起源，即夏天的驅邪儀式。人們將身心的污穢轉移至紙飾與燈籠上，將其放入江河或大海順水漂走。

七夕活動中許願用的紙條也是承接災禍的替身，過去要跟其他飾物一起放入河中漂走。日語「睡魔」由「睡意」一詞演變增飾而來。夏季農忙時，農夫從早忙到晚，便藉燈籠山車吸走睡魔，然後將其放入大海。秋田竿燈祭至今仍保留著這一習俗，表演者手持掛著「御幣」紙條與燈籠的竹竿向神靈獻藝，然後將吸納污穢與災禍的御幣扔進河裡順水漂走。

這三大祭典都是規模盛大、氣勢恢弘、足以嚇退瘟神的夏日風物詩。其中，秋田竿燈祭是日本規模最大的燈籠節。竿燈在夜色中浮現，泛著金色光芒，象徵著秋日成熟的稻穗。而祭典活動則寄託了人們祛病消災、五穀豐收的美好願望。

竿燈頂上掛著八幡秋田神社的御幣紙條
竿燈頂上掛著八幡秋田神社的御幣紙條

竿燈有4種，全長5公尺到12公尺，重5公斤到50公斤。孩童也會上場表演
竿燈有4種，全長5公尺到12公尺，重5公斤到50公斤。孩童也會上場表演

太陽落山後，約250根竿燈橫放在地面，鋪滿了秋田站旁的大街。除了參加表演的「執竿人」外，圍觀群眾將這裡擠得水洩不通。竿燈很大，全長可達12公尺，掛上46個燈籠後，重量約為50公斤。執竿人伴著喊聲與祭典樂曲聲，整齊地舉起竿燈。1萬多個燈籠在頭頂舞動，魄力十足，眾人無不歡呼助威。

接下來的表演更精彩。執竿人將掌中托舉的巨大竿燈依次移到額頭、肩膀、腰部。「腰頂」難度最高，但高手能一邊保持平衡，一邊搖扇，遊刃有餘。

高手用掛著46個大燈籠的竿燈接連表演精湛技藝
高手用掛著46個大燈籠的竿燈接連表演精湛技藝

表演到了半程，數名執竿人將竿燈緊貼到一起，看得觀眾心驚膽戰，生怕竿燈倒下。這也是祭典活動的魅力所在。即便竿燈倒下，表演者也會立刻重新點燃每隻蠟燭，再次高舉，讓竿燈在夜空中舞動。

從第二天起，白天會舉行執竿技術大賽
從第二天起，白天會舉行執竿技術大賽

愛知縣「尾張津島天王祭」

（津島市、7月第四個週六、週日）

河船上掛著2000多隻燈籠，營造出夢幻氛圍
河船上掛著2000多隻燈籠，營造出夢幻氛圍

日本神話中脾氣暴躁的神須佐之男，與自印度傳入的疫神牛頭天王被視為同一尊神祇。人們相信，供奉這尊神明，就能得到庇佑、遠離災厄。祭祀該神的津島神社與天王社在日本多達約3000座。每到疫病容易流行的夏季，各地會舉辦盛大祭典，祈求神靈保佑無病無災。

愛知縣津島神社作為總本社，每年舉辦「尾張津島天王祭」。正式活動的前夜，會出動掛滿燈籠的河船，先上演一場富有格調的慶典活動。場地在附近的天王川公園，這裡有一處寬闊的圓形水池，因從江戶時代到明治時代築壩截流而成。屆時會有一群5到7歲的孩童登船演奏樂曲，隨後眾人前往神社祈願祭典活動順利舉行。

第二天的晨間儀式上，隨侍的孩童被扛起。他們頭戴花烏帽子，身穿鮮豔服裝，脖子上掛著樂器「羯鼓」
第二天的晨間儀式上，隨侍的孩童被扛起。他們頭戴花烏帽子，身穿鮮豔服裝，脖子上掛著樂器「羯鼓」

夜間儀式的主角是5艘搭有台子的「捲藁船」。台子頂棚骨架由稻草紮成，上面插著掛有燈籠的竹竿。頂棚掛有365個燈籠，中央高高豎起的17公尺主柱掛了12個。這個數字契合了一年的天數與月數。若把彩台周圍的燈籠都計算在內，實際約有500個燈籠。

夜幕降臨，長歌三味線與神樂太鼓齊鳴，樂聲喧天，一個個燈籠被點亮。水面上光彩奪目的場景如夢似幻，讓人看得入神。5艘船依次駛離岸邊，向北岸的御旅所行進，前往參拜乘坐神轎前來觀看的天王神。

巨大的蠟燭燈籠能燃燒5到6小時，像個穹頂籠罩船隻
巨大的蠟燭燈籠能燃燒5到6小時，像個穹頂籠罩船隻

晚間儀式完畢後，接下來就是徹夜趕工。人們將5艘船的燈籠取下，給船「換裝」，使其變身為用絢麗幕帳、雕像和能劇人偶裝扮的「車樂船」，以迎接次日的晨間儀式。第二天，船隊又增加了1艘船，一同駛向圓形池塘的「中之島」。10名肩扛「布鉾」的男子從領頭的船上紛紛跳入水中。他們游到御旅所前，向神轎行禮，然後奔跑前往津島神社，獻上布鉾。

這場盛典持續了約600年，據說出生於尾張的戰國時代霸主織田信長與豐臣秀吉也曾前來觀看。當這幅壯麗的畫卷在眼前展開時，觀眾彷彿穿越時空，回到了那個時代。

一夜過去，船隻搖身一變，彷彿一幅王朝畫卷再現眼前
一夜過去，船隻搖身一變，彷彿一幅王朝畫卷再現眼前

晨間儀式的高潮是獻上布鉾
晨間儀式的高潮是獻上布鉾

福島縣「二本松提燈祭」

（二本松市、10月第一個週六、週日、週一）

7個町內的太鼓台在街上巡遊
7個町內的太鼓台在街上巡遊

福島縣北部二本松神社的秋季例大祭上，表演者們登上山車演奏鼓樂「Shangiri」。氣勢十足的「Shangiri」是當地的名片，不論大人或孩子全年都會練習，足見他們對祭典投入的極大熱情。

山車上的演奏者，有1名大鼓手、3名小鼓手、3至5名笛手、1名鑼手
山車上的演奏者，有1名大鼓手、3名小鼓手、3至5名笛手、1名鑼手

白天的巡遊中，山車絢麗的色彩與氣派精美的雕刻也值得一看
白天的巡遊中，山車絢麗的色彩與氣派精美的雕刻也值得一看

秋季例大祭始於江戶時代初期，到江戶時代後期，人們開始用大量提燈裝飾名為「太鼓台」的山車。現在，7個町內各出一台山車，共點亮2000多個提燈，是日本具有代表性的提燈祭。

祭典重頭戲是第一天晚上7台山車一同出動的「出發儀式」。當夕陽落入安達太良山，從各町內選出的男子先到神社將神火引至火把上，然後一同衝向早已在市區等候的太鼓台。抵達後，大家爭先恐後點燃各自的提燈。太鼓台頂部豎立著一根掛有8個提燈的長竹竿，是神靈降臨的憑依物，立在地上高達11公尺。

等待出發的神火跑者
等待出發的神火跑者

伴著演奏拉著太鼓台前行
伴著演奏拉著太鼓台前行

接下來的看點，是7座太鼓台一同在市區巡遊。到了竹田坂的上坡路與龜谷坂的下坡路，Shangiri 的曲調會隨之變化，各町內的演奏者都卯足了勁演奏，樂聲響徹夜空。

臨近午夜時，太鼓台來到 JR 二本松站前廣場，第一天的活動宣告結束。但在接下來兩天的祭典期間，祭典樂聲仍會在腦海中不斷迴響。這是一場用音樂與燈火震撼人心的壯麗盛典。

提燈映紅了夜空
提燈映紅了夜空

※文中所列的祭典時間均基於往年日程

圖片：芳賀 Library

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