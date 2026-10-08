【日本三大燈籠祭】秋田「秋田竿燈祭」、愛知「尾張津島天王祭」、福島「二本松提燈祭」：光之盛典，絢爛燈火照亮夜空
Guideto Japan文化 歷史 社會 觀光旅遊
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
燈籠，祭典不可或缺之物
隨著夜幕降臨，祭典樂曲響起，一個個燈籠在各處點亮。雖是螢螢燭火，但掛上數百個燈籠，便能將高台與山車照得燈火通明——這是日本極富風情的祭典活動一景。
燈籠以竹、木為骨架，外面包有和紙，裡面放入蠟燭，自古以來便是祭典儀式不可或缺的物品。平安末期左右，燈籠作為照明工具從中國傳入日本，在宮中與寺院等處使用。進入江戶時代後，隨著「和蠟燭」（日式蠟燭）的廣泛使用，燈籠進入尋常人家，這種蠟燭透過燈芯與木蠟的改良延長了燃燒時間。此外，還出現了折疊式與輕巧便攜的款式，燈籠逐漸成為老百姓的日常用品。
即使電燈泡式燈籠成為現代社會主流，盂蘭盆節活動上依舊少不了傳統燈籠。它不單是夜間的照明工具，更是為祖先指引歸途、不使其迷失方向的路標。祭典裡掛著的一排排寫有地名與信眾姓名的燈籠，則是獻給神佛表達謝意的供品。
火光跳躍，彷彿神魂寓居其中。本篇將介紹至今仍使用燭火燈籠、場面盛大的夜間慶典。
秋田縣「秋田竿燈祭」
（秋田市、8月3日-6日）
「仙台七夕祭」（8月6日-8日）、「青森睡魔祭」（8月2日-7日）與「秋田竿燈祭」並稱日本東北三大夏季盛典。除了規模宏大外，它們有共同的起源，即夏天的驅邪儀式。人們將身心的污穢轉移至紙飾與燈籠上，將其放入江河或大海順水漂走。
七夕活動中許願用的紙條也是承接災禍的替身，過去要跟其他飾物一起放入河中漂走。日語「睡魔」由「睡意」一詞演變增飾而來。夏季農忙時，農夫從早忙到晚，便藉燈籠山車吸走睡魔，然後將其放入大海。秋田竿燈祭至今仍保留著這一習俗，表演者手持掛著「御幣」紙條與燈籠的竹竿向神靈獻藝，然後將吸納污穢與災禍的御幣扔進河裡順水漂走。
這三大祭典都是規模盛大、氣勢恢弘、足以嚇退瘟神的夏日風物詩。其中，秋田竿燈祭是日本規模最大的燈籠節。竿燈在夜色中浮現，泛著金色光芒，象徵著秋日成熟的稻穗。而祭典活動則寄託了人們祛病消災、五穀豐收的美好願望。
太陽落山後，約250根竿燈橫放在地面，鋪滿了秋田站旁的大街。除了參加表演的「執竿人」外，圍觀群眾將這裡擠得水洩不通。竿燈很大，全長可達12公尺，掛上46個燈籠後，重量約為50公斤。執竿人伴著喊聲與祭典樂曲聲，整齊地舉起竿燈。1萬多個燈籠在頭頂舞動，魄力十足，眾人無不歡呼助威。
接下來的表演更精彩。執竿人將掌中托舉的巨大竿燈依次移到額頭、肩膀、腰部。「腰頂」難度最高，但高手能一邊保持平衡，一邊搖扇，遊刃有餘。
表演到了半程，數名執竿人將竿燈緊貼到一起，看得觀眾心驚膽戰，生怕竿燈倒下。這也是祭典活動的魅力所在。即便竿燈倒下，表演者也會立刻重新點燃每隻蠟燭，再次高舉，讓竿燈在夜空中舞動。
愛知縣「尾張津島天王祭」
（津島市、7月第四個週六、週日）
日本神話中脾氣暴躁的神須佐之男，與自印度傳入的疫神牛頭天王被視為同一尊神祇。人們相信，供奉這尊神明，就能得到庇佑、遠離災厄。祭祀該神的津島神社與天王社在日本多達約3000座。每到疫病容易流行的夏季，各地會舉辦盛大祭典，祈求神靈保佑無病無災。
愛知縣津島神社作為總本社，每年舉辦「尾張津島天王祭」。正式活動的前夜，會出動掛滿燈籠的河船，先上演一場富有格調的慶典活動。場地在附近的天王川公園，這裡有一處寬闊的圓形水池，因從江戶時代到明治時代築壩截流而成。屆時會有一群5到7歲的孩童登船演奏樂曲，隨後眾人前往神社祈願祭典活動順利舉行。
夜間儀式的主角是5艘搭有台子的「捲藁船」。台子頂棚骨架由稻草紮成，上面插著掛有燈籠的竹竿。頂棚掛有365個燈籠，中央高高豎起的17公尺主柱掛了12個。這個數字契合了一年的天數與月數。若把彩台周圍的燈籠都計算在內，實際約有500個燈籠。
夜幕降臨，長歌三味線與神樂太鼓齊鳴，樂聲喧天，一個個燈籠被點亮。水面上光彩奪目的場景如夢似幻，讓人看得入神。5艘船依次駛離岸邊，向北岸的御旅所行進，前往參拜乘坐神轎前來觀看的天王神。
晚間儀式完畢後，接下來就是徹夜趕工。人們將5艘船的燈籠取下，給船「換裝」，使其變身為用絢麗幕帳、雕像和能劇人偶裝扮的「車樂船」，以迎接次日的晨間儀式。第二天，船隊又增加了1艘船，一同駛向圓形池塘的「中之島」。10名肩扛「布鉾」的男子從領頭的船上紛紛跳入水中。他們游到御旅所前，向神轎行禮，然後奔跑前往津島神社，獻上布鉾。
這場盛典持續了約600年，據說出生於尾張的戰國時代霸主織田信長與豐臣秀吉也曾前來觀看。當這幅壯麗的畫卷在眼前展開時，觀眾彷彿穿越時空，回到了那個時代。
福島縣「二本松提燈祭」
（二本松市、10月第一個週六、週日、週一）
福島縣北部二本松神社的秋季例大祭上，表演者們登上山車演奏鼓樂「Shangiri」。氣勢十足的「Shangiri」是當地的名片，不論大人或孩子全年都會練習，足見他們對祭典投入的極大熱情。
秋季例大祭始於江戶時代初期，到江戶時代後期，人們開始用大量提燈裝飾名為「太鼓台」的山車。現在，7個町內各出一台山車，共點亮2000多個提燈，是日本具有代表性的提燈祭。
祭典重頭戲是第一天晚上7台山車一同出動的「出發儀式」。當夕陽落入安達太良山，從各町內選出的男子先到神社將神火引至火把上，然後一同衝向早已在市區等候的太鼓台。抵達後，大家爭先恐後點燃各自的提燈。太鼓台頂部豎立著一根掛有8個提燈的長竹竿，是神靈降臨的憑依物，立在地上高達11公尺。
接下來的看點，是7座太鼓台一同在市區巡遊。到了竹田坂的上坡路與龜谷坂的下坡路，Shangiri 的曲調會隨之變化，各町內的演奏者都卯足了勁演奏，樂聲響徹夜空。
臨近午夜時，太鼓台來到 JR 二本松站前廣場，第一天的活動宣告結束。但在接下來兩天的祭典期間，祭典樂聲仍會在腦海中不斷迴響。這是一場用音樂與燈火震撼人心的壯麗盛典。
※文中所列的祭典時間均基於往年日程
圖片：芳賀 Library