日本人用筷子的講究與禁忌
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筷子在日本的演變
在日本，筷子的正確使用是餐桌禮儀的重要部分。但據統計，能正確使用筷子的日本人僅佔半數。筷子使用得當與否也被許多人視為家教是否良好的標準。
筷子起源於中國，約3世紀傳入日本。當時的筷子呈V字形，類似夾子，用於向神明進貢食物。大約7世紀初，派往中國的使節將使用兩根筷子吃飯的習慣帶回日本，到平安時代（794年-1185年），筷子已成為宮廷常用的餐具。
中國有合餐制習俗，因此筷子較長；而在日本，分餐是主流，一起吃飯時，同樣的菜每人一份，因此筷子更短一些。材質多為木製，為方便將主菜的魚肉拆鬆撥散，筷尖更細。筷子集夾取、剝離、攪拌等功能於一體，只要有一雙筷子，基本上可食用日本料理的所有菜色。
江戶時代（1603年-1868年）初期，日本出現了漆筷。現代還出現了合成樹脂筷子和塑膠筷子，衛生程度和耐用程度都有所提高。免洗竹筷則是近代從餐飲店開始普及的，如今便利商店等店家都會附贈。
用筷講究與供奉神明的習俗有關
在日本，筷子最初用於供奉神明，因此筷子文化具有儀式性意義。比較典型的例子是「柳筷」，日本人在慶祝新年等節日時使用這種筷子，故又稱「祝筷」。
柳筷兩頭都是尖的，寓意神靈降臨於筷子上共同進餐，所以在分盛新年菜餚或大盤料理時，如果換用筷子未入口端（未接觸嘴的一端）夾取，會被認為是打擾神明用餐。而且，使用筷子另一頭的「逆筷」做法在日本被視為不禮貌行為，因此一定要備好公筷。
「筷子有靈」的泛靈論思想，從日本家庭每人有自己專用筷子的習慣也可見一斑。這種習慣也是日本傳統分餐方式的遺風。比起衛生目的，它更體現了「靈魂潔淨」思想，與日本人贈送禮金時使用全新紙鈔的習俗同源。
在餐廳吃飯時，大家都明白餐具為反覆使用，只要清潔過就是乾淨的，但心理上仍然介意使用「別人的筷子」。因此在自家招待客人時提供免洗筷，也是細心周到的體現。
人生的必需品
日本有句話叫「始於筷，終於筷」，從日常飲食到人生重要節點儀式，都離不開筷子。新生兒百日時，家人們會舉行慶祝儀式，用筷子夾起食物假裝餵嬰兒吃飯，希望孩子以後不愁吃穿。另一方面，在撿拾逝者骨灰時，也要用到筷子。
為逝者舉行撿拾骨灰儀式時，由兩人用筷子共同夾起一塊遺骨放入骨灰罈，因此，吃飯時兩人同時用筷子夾一塊食物或用筷子傳遞食物的做法被視為不吉利。同樣，把筷子插在米飯中的做法也是禁忌，因為會讓人聯想到供奉逝者。
在日本，被視為「忌諱」、「禁忌」的錯誤用筷方式多達幾十種。在日常生活用品中，只有筷子被賦予這麼多「規矩」，足見其在日本生活文化中的重視程度。
在餐廳裡經常看到有人用餐盤代替筷架放筷子。這雖談不上是禁忌，但如果筷子掉下來，則可能會給他人添麻煩。為避免失禮，還可以了解一下如何正確取放筷子。它雖不像拿筷子的方法那樣廣為人知，但在參加正式宴會等場合時應當注意。
筷子文化的背後，還承載著精神內涵，而非單純地攝取營養，這一點也體現在了用餐前後雙手合十並說「我要開動了」、「我吃飽了」的習俗中，縮影都是在表達感恩之心：感恩大自然的饋贈、感恩庇佑的神靈、感恩食材賦予的生命，也感恩種植作物與烹調食物的人們。使用筷子的禮儀，既讓用餐變得愉悅，也讓人們心懷敬畏，珍惜食物。
主編：柴崎直人（SHIBAZAKI Naoto）
岐阜大學研究所副教授。專業是從心理學角度研究禮儀教育體系。任小笠原流禮法總師，從事禮儀教師培訓工作。
插圖：Sato Tadashi
撰稿：nippon.com編輯部
標題圖片：PIXTA