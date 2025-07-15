長崎美食「強棒麵」：麵條Q嫩，湯頭濃郁

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長崎的特色美食「強棒麵」，是明治時代東渡日本的中國青年發明的一道麵食。走訪這道麵的鼻祖店及中華街，我們即可大飽眼福和口福，切身體驗日中交流所孕育的飲食文化。

萬人生活的華人社區 長崎市是一座港口城市，因自古以來與中國的貿易往來而繁榮興盛。即使在閉關鎖國的江戶時代，也有1萬多人被稱為「唐人」的華僑生活在高地上的華人聚居地。幕府末期，設置在那裡的「唐人屋敷」（唐人館）被取消後，華人移居到填海造地區域，那裡曾是存放貿易商品的倉庫，由此誕生了長崎新地中華街。

長崎新地中華街，中國餐廳和雜貨店鱗次櫛比 在中華街，最大的樂趣就是體驗日中交流孕育出的飲食文化，其中絕不容錯過的當屬長崎美食「強棒麵」。 口感Q嫩的麵條和一般拉麵截然不同，湯是由雞架、豬骨熬煮的湯底調製出來的，與麵條可謂相得益彰。它的另一特色還在於配菜豐富，由鮮蝦、魚糕等海鮮食材與高麗菜、胡蘿蔔等蔬菜熗炒而成。

利用長崎食材製作福州麵食 強棒麵的鼻祖店是位於哥拉巴園附近松枝町的四海樓。它建在中華街東南的唐人屋敷舊址上，是創立於1899年的老店。 大正年間，在長崎醫學專門學校任教授的詩人齋藤茂吉非常偏愛這家店，他帶小說家芥川龍之介和菊池寬來這裡的事也廣為人知。另外，今上天皇陛下尚為皇太子時期也曾蒞臨此店，畫家山下清、放送作家兼作詞家永六輔等眾多名人也對這家鼻祖店的味道讚不絕口。

明治時代和大正時代的店鋪外觀，當時為餐廳兼旅館（四海樓提供）

如今的店鋪建築以素雅的石面，與紅色的柱子相映成趣 四海樓於1973年遷至現址。2000年改造為5樓建築，內設觀景餐廳和特產商店。 2樓設有強棒麵博物館，陳列著創業之初至今的照片和資料，同時介紹了強棒麵的發展歷程。作為長崎最古老的中國餐廳，這裡如今還成為了旅遊勝地。

四海樓的強棒麵，五顏六色的食材令人食欲大增（四海樓提供）

這裡陳列著歷代食器，以及來店裡就餐的文人墨客的照片等資料 1892年，四海樓的創始人陳平順隻身從中國東南部的福建省福州來到長崎。據說他當時為前來日本留學的同鄉作身份擔保人，為了讓年輕人吃上營養豐富又能飽腹的飯菜，開發出了強棒麵。 這款麵食以福建的肉絲湯麵為基礎，食材中加入了長崎的山珍海味，由此打造出「中日合璧」的味道。

陳平順（中間排左起第3人）及其家人（四海樓提供） 長崎另一大招牌美食「蓋燒麵」也是陳平順在強棒麵的基礎上研發出來的，其靈感同樣源自福建的炒肉絲麵。 將吸飽高湯後變得和烏龍麵一樣粗的麵條入鍋翻炒，再配上與強棒麵幾乎相同的配料。由於它不是盛在碗裡，而是裝盤端上餐桌，因此被稱為「蓋燒麵」。由此衍生出用油炸細麵製作的蓋燒麵，如今這種形式在市面上反倒更為常見。

四海樓提供的粗麵「蓋燒麵」（上圖）與油炸細面製作的「炒麵」（四海樓提供）