長崎美食「強棒麵」：麵條Q嫩，湯頭濃郁
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萬人生活的華人社區
長崎市是一座港口城市，因自古以來與中國的貿易往來而繁榮興盛。即使在閉關鎖國的江戶時代，也有1萬多人被稱為「唐人」的華僑生活在高地上的華人聚居地。幕府末期，設置在那裡的「唐人屋敷」（唐人館）被取消後，華人移居到填海造地區域，那裡曾是存放貿易商品的倉庫，由此誕生了長崎新地中華街。
在中華街，最大的樂趣就是體驗日中交流孕育出的飲食文化，其中絕不容錯過的當屬長崎美食「強棒麵」。
口感Q嫩的麵條和一般拉麵截然不同，湯是由雞架、豬骨熬煮的湯底調製出來的，與麵條可謂相得益彰。它的另一特色還在於配菜豐富，由鮮蝦、魚糕等海鮮食材與高麗菜、胡蘿蔔等蔬菜熗炒而成。
利用長崎食材製作福州麵食
強棒麵的鼻祖店是位於哥拉巴園附近松枝町的四海樓。它建在中華街東南的唐人屋敷舊址上，是創立於1899年的老店。
大正年間，在長崎醫學專門學校任教授的詩人齋藤茂吉非常偏愛這家店，他帶小說家芥川龍之介和菊池寬來這裡的事也廣為人知。另外，今上天皇陛下尚為皇太子時期也曾蒞臨此店，畫家山下清、放送作家兼作詞家永六輔等眾多名人也對這家鼻祖店的味道讚不絕口。
四海樓於1973年遷至現址。2000年改造為5樓建築，內設觀景餐廳和特產商店。
2樓設有強棒麵博物館，陳列著創業之初至今的照片和資料，同時介紹了強棒麵的發展歷程。作為長崎最古老的中國餐廳，這裡如今還成為了旅遊勝地。
1892年，四海樓的創始人陳平順隻身從中國東南部的福建省福州來到長崎。據說他當時為前來日本留學的同鄉作身份擔保人，為了讓年輕人吃上營養豐富又能飽腹的飯菜，開發出了強棒麵。
這款麵食以福建的肉絲湯麵為基礎，食材中加入了長崎的山珍海味，由此打造出「中日合璧」的味道。
長崎另一大招牌美食「蓋燒麵」也是陳平順在強棒麵的基礎上研發出來的，其靈感同樣源自福建的炒肉絲麵。
將吸飽高湯後變得和烏龍麵一樣粗的麵條入鍋翻炒，再配上與強棒麵幾乎相同的配料。由於它不是盛在碗裡，而是裝盤端上餐桌，因此被稱為「蓋燒麵」。由此衍生出用油炸細麵製作的蓋燒麵，如今這種形式在市面上反倒更為常見。
當今時代流行「混搭」
強棒麵的日語是「ちゃんぽん」（chanpon），四海樓解釋為來源於福建方言「sepon」（吃飯），不過也有說法認為，與沖繩料理「chample」一樣，這個詞原本有「混在一起炒」的意思。
如今，「ちゃんぽん」這個詞也演變為表達「混合」之意的日常用語，例如人們常說「ビールの後に日本酒をちゃんぽんした」（喝完啤酒後再混著喝日本酒）。
正因為強棒麵是將各種食材「混合」在一起，所以搭配方式也有無限創意。
位於中華街的臺灣料理店「老李」的招牌麵是原創強棒麵，用長崎名產烏魚子做點綴。濃郁的雞骨湯本身已足夠美味，若將烏魚子加入湯中，口感層次則更加豐富而富於變化，鮮美度進一步提升。
城市風貌體現出日中交流史
華僑帶來的「日中混合文化」也孕育了長崎獨特的傳統慶典活動。
1655年由華人發起的賽龍舟，作為長崎港夏季的傳統活動傳承至今。而舊曆新年期間舉辦的長崎燈籠節源於中國春節期間的慶祝活動，最初在中華街興起，如今已發展為長崎市冬季的一大盛典。
華僑在長崎扎根生活的歷史從城市風貌中也可見一斑。中華街四方矗立的朱漆門樓，均由福州市的工匠砌築而成。南門正對面的湊公園內，矗立著石造中華門與涼亭，藍天下人們沉浸在圍棋和象棋對弈中的身影，如同中國廣場上的日常場景。
沿著湊公園前的福建路向東南步行約5分鐘，街道改名為唐人屋敷路，沿途的佛堂與護城河不禁讓人懷念起當年華人在這裡聚居的歲月。
而被華僑奉為菩提寺的「唐寺」則從江戶時代保留至今。其中坐落於思案橋路東側高地的崇福寺，是1629年根據福州籍華僑的願望，由渡海而來的中國僧人創建的。
坐落於大浦町的長崎孔子廟中國歷代博物館，其淵源可追溯至江戶初期華僑供奉儒學始祖孔子遺物的祠堂，是1893年由清政府與當地華僑建立的。館內除了關於孔子及中國的常設展之外，還不定期舉辦瞬間改變面孔的中國傳統絕技「變臉」的表演。透過飲食文化與街巷風貌親身感受日中交流的歷史，這是長崎之旅最大的樂趣。
採訪、撰稿、攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：長崎中華街總店老李的元祖烏魚子強棒麵和蓋燒麵