賞櫻名勝百選

【賞櫻名勝百選】大阪 萬博紀念公園

Guideto Japan

1970年在大阪世博會會址修建了萬博紀念公園，廣闊的園內栽種了9個品種共計5,500多棵櫻花樹。每年櫻花季期間，會有夜間點燈活動，並有部分園區開放夜間觀賞。

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