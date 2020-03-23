【賞櫻名勝百選】大阪 萬博紀念公園
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1970年在大阪世博會會址修建了萬博紀念公園，廣闊的園內栽種了9個品種共計5,500多棵櫻花樹。每年櫻花季期間，會有夜間點燈活動，並有部分園區開放夜間觀賞。
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大阪 萬博紀念公園
- 櫻花種類：染井吉野櫻、寒緋櫻、彼岸櫻等
- 數量：大約5,500棵
- 歷年賞花佳期：3月中旬至4月上旬
- 開園時間：9:30～17:00（每週三休息，但4月至5月初不休息）
- 門票：大人260日元、中小學生80日元（自然文化園、日本庭園共通）
- 地址：大阪府吹田市千里萬博公園1-1
- 官網：萬博紀念公園
「太陽塔」為1970年大阪世博會主題館的一部分，由藝術家岡本太郎設計。博覽會結束後，太陽塔成為世博會象徵，因而保留下來。塔內所展示的「生命之樹」也依然健在。根據建築基準法規定，每次進入塔內參觀人數受到限制，因此，需要事先預約。詳細情況，請參照太陽塔官網。
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標題圖片：萬博紀念公園管理夥伴提供