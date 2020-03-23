【賞櫻名勝百選】大阪 造幣局櫻花大道
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造幣局內有全長大約560公尺的櫻花大道，兩旁以晚開的八重櫻為主，並栽種許多罕見的品種。櫻花盛開時節，限定一周作為對外開放的時間，造幣局內櫻花滿開時，那有如代表春天般的美景聞名全國。
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大阪 造幣局櫻花大道
- 櫻花種類：以八重櫻為主，另有130多種
- 數量：大約340棵
- 歷年賞花佳期：4月中旬
- 開園時間：10：00～21：00（週六週日9：00開門）
- 飲食：禁止飲食
- 門票：免費
- 地址：大阪市北區天滿1-1-79
- 官網：獨立行政法人造幣局
從前為了賞櫻，特意讓人們「穿過造幣局院內從後門（也就是現在的北門)出去」，因此有了「大道」之稱。時間一久也成為了固有名詞。造幣局因擁有許多罕見品種的八重櫻而聞名，另外也有一棵染井吉野櫻。
此外，有一處雖然沒有被列入賞櫻名勝百選，那是從大阪移栽到造幣局廣島分局院內的櫻花樹，盛開時也有「櫻花散步道」之稱，並開放參觀。
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標題圖片：PIXTA提供