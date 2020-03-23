賞櫻名勝百選

【賞櫻名勝百選】大阪 大阪城公園

Guideto Japan

大阪城公園是關西地區屈指可數的「櫻花景點」，並且廣為人知，園內大約有3,000棵櫻花樹。其中「西丸庭園」以染井吉野櫻為主，大約有300棵左右，夜晚點燈也開放民眾參觀。

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