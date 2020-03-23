【賞櫻名勝百選】大阪 大阪城公園
Guideto Japan觀光旅遊
大阪城公園是關西地區屈指可數的「櫻花景點」，並且廣為人知，園內大約有3,000棵櫻花樹。其中「西丸庭園」以染井吉野櫻為主，大約有300棵左右，夜晚點燈也開放民眾參觀。
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大阪 大阪城公園
- 櫻花種類：染井吉野櫻、八重櫻
- 數量：大約3,000棵
- 歷年賞花佳期：3月下旬至4月上旬
- 開園時間：全日開放（天守閣9：00～17：00、西丸庭園9：00～17：00點燈期間開園時間延長）
- 門票：免費（天守閣600日元、西之丸庭園200日元）
- 地址：大阪市中央區大阪城
- 官網：大阪城公園
大阪城建於十六世紀末，是由完成統一全國大業的戰國武將豐臣秀吉所修建，當初是作為大本營之用。之後，曾於戰爭和自然災害中，歷經多次燒毀與重建作業，而進入二十世紀後，則整修為公園。1931年由市民捐款修復了天守閣。今天，公園內有13棟重要文物等諸多歷史遺跡。天守閣亦為歷史博物館，舉辦各種展覽會，展示著大阪的歷史。
本景點更加詳細內容如下
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標題圖片：大阪城公園中心提供