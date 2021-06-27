2020年末日本黑幫組織「暴力團」勢力減至歷史新低

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1991年時，日本黑幫組織暴力團的勢力規模多達9萬人，由於經濟低迷、員警加強打擊、地區性排除運動的展開等原因，30年後的今天，其人數已經降至三分之一以下。

日本員警廳的統計顯示，截至2020年末，日本全國暴力團成員和准成員人數為2萬5900人，同比減少了2300人，已連續16年減少，創下自有統計的1958年以來的最低水準。

主要黑幫勢力，按照成員和準成員的人數規模來看，最大組織為第六代山口組，有8200人（占整體的31.7%），同比減少400人；然後依次是住吉會4200人（16.2%），同比減少300人；稻川會3300人（12.7%），同比減少100人；2015年從山口組分裂出來的神戶山口組2500人（9.7%），同比減少500人；從神戶山口組分裂出來的絆會490人（1.9%），同比減少120人。這5個組織合計共有1萬8600人，占到了整體黑社會的71.8%。

2020年末主要暴力團體的勢力

團體名 成員 準成員 第六代山口組 3800 4400 神戶山口組 1200 1300 絆會（舊名：任俠山口組） 230 260 住吉會 2600 1600 稻川會 2000 1300

編輯部依據員警廳資料製作

雖然近年來暴力團勢力整體趨弱，但分裂之後的山口組和神戶山口組始終衝突不斷，去年1年內共發生了9起被認為源於兩者矛盾的暴力事件。日本警察廳判斷，上述兩個團體從處於對立狀態的2016年3月7日至2020年末，共計發生了82起此類事件，其中67起事件中，共有259名成員被逮捕。

2020年5月，山口組相關組織幹部在岡山市街道上槍擊神戶山口組相關組織幹部致其受傷，11月，山口組相關組織幹部等人在兵庫縣尼崎市街道上槍擊神戶山口組幹部致其受傷，等等，全國各地相繼發生了多起使用手槍和刀具的暴力衝突事件。

2020年內被逮捕的黑幫人員為1萬3189人，同比減少1092人。其中因違反《興奮劑取締法》而被捕的人最多，達3510人，然後依次是傷害罪1629人、詐騙罪1249人、盜竊罪1157人、施暴罪829人，因殺人而被捕的共有97人。

標題圖片：兵庫縣員警在山口組總部入口處張貼「特定抗爭指定暴力團體」標誌，2020年1月7日，神戶市灘區（時事）