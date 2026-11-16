作家宇野千代（1897～1996）因成為2026年度下半年NHK晨間劇《Blossom》主角的原型人物，再度受到矚目。除了作家身分，亦曾擔任和服設計師、時尚雜誌總編輯等，活躍於許多領域，她與多位才華洋溢男性的戀情也曾備受關注。在這段跌宕起伏的人生中，宇野千代究竟在追求的是什麼？

作家、和服設計師、企業家…風靡一世

那位名為宇野千代的作家，1897年（明治30年）11月出生於山口縣岩國，歷經明治、大正、昭和、平成四個時代，幾乎像是不停奔跑般一路活到了1996年6月，於98歲走完人生。

她非常喜歡櫻花、料理與麻將，曾以和服設計師的身分活躍於人前；同時，她也是一名企業家，創辦並且發行了日本第一本時尚雜誌《Style》。她多次結婚、分手，接著又迅速墜入愛河。亮麗的外貌、爽快俐落的談話、熱鬧奔放的言行，加上《色懺悔》、《阿嫻》、《風之音》、《刺》、《雨之音》等小說作品，以及記述自己一路走來的自傳與散文，皆曾風靡一時。她的一生，正如司湯達所說的「活過、寫過、愛過」。

要說宇野千代最令人印象深刻的模樣，或許就是從成為百萬暢銷書的自傳《活下去的我》（1983年）掀起熱潮之後，無論遇到什麼困難，皆能將之轉化為正面力量，並總是面帶笑容談論幸福的樣子吧。這股熱潮一路延續至泡沫經濟時期。1992年，東京日本橋高島屋百貨舉辦她95歲的紀念文學展《宇野千代展——我很幸福，過去、現在、未來都是》，現場湧入大批人潮，盛況甚至透過電視直播，成為了新聞話題。也是在這個時期，她在應邀題寫的簽名板上寫下：「總覺得我好像不會死耶，哈哈哈哈哈。」比起作家，她更像是教人無論身處任何時代，都能自由做自己、活出自我的「幸福教」始祖。再加上她一段段華麗的戀情，以及身為和服設計師的活躍表現——這一切共同造就了宇野千代，使她成為時代的寵兒。

千代在作品中寫下了許多關於故鄉、老家、父母與青春時期的回憶，也寫到14歲時與表兄結婚，之後又與表兄的弟弟同居、結婚，以及成為作家的經過。她也寫下與尾崎士郎、東鄉青兒、北原武夫等所愛男人們相處與離別的日子，還有《Style》的種種，身為企業家的風光與破滅、龐大債務，以及一生中蓋過的13棟房子。從不同人生階段與時空回望的過去，一層又一層地交疊，如萬花筒般不斷變換色彩，最終消融彼此的界線，讓作家宇野千代從中綻放出光芒。