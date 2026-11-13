2026年6月，在西班牙建築師安東尼奧・高第的代表作聖家堂舉行了一場盛大的彌撒，以紀念高第逝世100週年並慶祝主塔耶穌基督塔落成。這座巴塞隆納地標性建築始建於19世紀80年代，一代代能工巧匠為其傾注了大量心血。近50年來，日本雕塑家外尾悅郎深度參與了聖家堂的石雕工作。在本次專訪中，他為我們講述了自己作為一名「異鄉人」，參與這座世界文化遺產建造工程的故事。

一個「破釜沉舟」的決定

「我想雕刻石頭」——1978年，懷著這樣一個執著的念頭，一名25歲的年輕人踏上了追尋夢想的道路。

外尾悅郎曾在京都的大學學習雕塑，畢業後成為美術教師，每天過著忙碌的生活。某天，他突然產生了一股強烈的衝動，渴望像學生時代那樣埋頭雕刻石頭。於是他辭去工作，遠赴歐洲。歐洲有著悠久的石文化傳統，石板路、石砌建築隨處可見，外尾悅郎希望在那裡全心投入到石雕創作中。

「我一開始根本沒有去國外工作賺錢的想法，原本只打算靠自己的預算，頂多待上3個月的時間。」

第一站巴黎給外尾悅郎的印象是一座井然有序的城市，但他感覺那裡似乎容不下自己的熱情。外尾悅郎原本準備前往德國，在此之前順道去了趟西班牙巴塞隆納。聖家堂施工現場隨意堆放的一堆堆石料，一下子吸引了他的目光。他希望能留在這裡親手雕刻石頭，哪怕一小塊也好。

如今聖家堂舉世矚目，但在當時，就連在地人也並不怎麼關注這座建築。外尾悅郎起初也並非懷著參與建設、繼承高第遺志的想法而來。只是機緣巧合之下，他見到了高第的得意門生，並通過了對方安排的雕塑測試，由此受聘成為聖家堂的雕塑師。

「光是等待參加石雕測試，就花了幾個月的時間。手裡的錢越來越少。究竟是按照原定計畫，在預算範圍內遊歷歐洲後回國，還是不惜一切代價賭一份可能性幾乎為零的在聖家堂雕刻石頭的工作？我最後決定賭一把。正是當年的這個決定，讓我走到了今天。」外尾悅郎回憶道。