溫泉勝地排行榜出爐，群馬縣草津溫泉奪魁

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被稱為火山列島的日本，也是世界上屈指可數的溫泉大國。原本作為治療和療養地發展起來的溫泉勝地，如今已經成為現代人放鬆身心的場所。

Recruit公司旗下旅遊調查與研究機構「Jalan研究中心」實施的溫泉勝地相關調查顯示，群馬縣草津溫泉在「還想再去的溫泉勝地」中排名第一。

調查於今年8月實施，對象為全國237個溫泉勝地，共計收到1萬3961份有效問卷。自2007年首次實施調查以來，神奈川縣箱根溫泉已連續15年蟬聯榜首，草津溫泉今年首次奪魁。雖然前10名的順序略有變動，但陣容與上一年基本相同。

另外，「想找時間去一次」的溫泉勝地排行榜上，乳頭溫泉（秋田縣）、草津溫泉（群馬縣）和由布院溫泉（大分縣）分列前3名。

還想再訪的溫泉排行榜

排名（去年排名） 溫泉勝地 得票 1（2） 草津（群馬） 2,565 2（1） 箱根（神奈川） 2,485 3（3） 登別（北海道） 1,748 4（4） 道後（愛媛） 1,668 5（5） 別府（大分） 1,395 6（7） 有馬（兵庫） 1,373 7（6） 黑川（熊本） 1,279 8（9） 熱海（靜岡） 1,228 9（8） 由布院（大分） 1,199 10（10） 下呂（岐阜） 1,191

出處：Recruit

草津溫泉

群馬大學發佈的研究報告稱「草津溫泉具有冠狀病毒滅活效果」，為此引發了廣泛關注。有關方面在溫泉周邊設置了據稱「可以替代酒精消毒」的「溫泉洗手池」，積極開展防控措施，有效緩解了有孩子的家庭和老年人的不安情緒。



草津溫泉（pixta）

箱根溫泉

自江戶時代開始，作為五街道之一的東海道沿線溫泉地逐漸發展起來。從箱根火山山腳到山腰，散佈著許多溫泉小鎮。這裡的另一大優勢是交通便利，可以乘坐公共交通工具輕鬆到達。



箱根大涌谷（pixta）

登別溫泉

溫泉的水質有9種，而且水量充沛，是北海道地區人氣超高的溫泉勝地



登別溫泉奧之湯（pixta）

道後溫泉

《日本書紀》中也有記載，是與有馬溫泉（兵庫）和白濱溫泉（和歌山）齊名的日本三大古溫泉之一。當年前往松山市擔任英語教師的夏目漱石，非常喜歡近代日式建築風格的道後溫泉本館，曾在自己的代表作《少爺》中大加讚賞。



道後溫泉（pixta）

別府溫泉鄉

以自古就聞名四方的別府八湯為中心，別府市內各地分佈著多達數百個溫泉點。泉眼數量和溫泉水量均居日本全國之首。



別府溫泉鄉（pixta）

乳頭溫泉

被山毛櫸原生林環抱的山間溫泉鄉。從市區過去交通不太方便，也恰恰是這個原因，讓這裡成為了靜謐的休養勝地。



乳頭溫泉足浴（pixta）

標題圖片：小雪紛飛的露天溫泉（Pakutaso）