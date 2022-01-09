溫泉勝地排行榜出爐，群馬縣草津溫泉奪魁

溫泉勝地排行榜出爐，群馬縣草津溫泉奪魁觀光旅遊 生活
被稱為火山列島的日本，也是世界上屈指可數的溫泉大國。原本作為治療和療養地發展起來的溫泉勝地，如今已經成為現代人放鬆身心的場所。
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Recruit公司旗下旅遊調查與研究機構「Jalan研究中心」實施的溫泉勝地相關調查顯示，群馬縣草津溫泉在「還想再去的溫泉勝地」中排名第一。
調查於今年8月實施，對象為全國237個溫泉勝地，共計收到1萬3961份有效問卷。自2007年首次實施調查以來，神奈川縣箱根溫泉已連續15年蟬聯榜首，草津溫泉今年首次奪魁。雖然前10名的順序略有變動，但陣容與上一年基本相同。
另外，「想找時間去一次」的溫泉勝地排行榜上，乳頭溫泉（秋田縣）、草津溫泉（群馬縣）和由布院溫泉（大分縣）分列前3名。
還想再訪的溫泉排行榜
|排名（去年排名）
|溫泉勝地
|得票
|1（2）
|草津（群馬）
|2,565
|2（1）
|箱根（神奈川）
|2,485
|3（3）
|登別（北海道）
|1,748
|4（4）
|道後（愛媛）
|1,668
|5（5）
|別府（大分）
|1,395
|6（7）
|有馬（兵庫）
|1,373
|7（6）
|黑川（熊本）
|1,279
|8（9）
|熱海（靜岡）
|1,228
|9（8）
|由布院（大分）
|1,199
|10（10）
|下呂（岐阜）
|1,191
出處：Recruit
草津溫泉
群馬大學發佈的研究報告稱「草津溫泉具有冠狀病毒滅活效果」，為此引發了廣泛關注。有關方面在溫泉周邊設置了據稱「可以替代酒精消毒」的「溫泉洗手池」，積極開展防控措施，有效緩解了有孩子的家庭和老年人的不安情緒。
箱根溫泉
自江戶時代開始，作為五街道之一的東海道沿線溫泉地逐漸發展起來。從箱根火山山腳到山腰，散佈著許多溫泉小鎮。這裡的另一大優勢是交通便利，可以乘坐公共交通工具輕鬆到達。
登別溫泉
溫泉的水質有9種，而且水量充沛，是北海道地區人氣超高的溫泉勝地
道後溫泉
《日本書紀》中也有記載，是與有馬溫泉（兵庫）和白濱溫泉（和歌山）齊名的日本三大古溫泉之一。當年前往松山市擔任英語教師的夏目漱石，非常喜歡近代日式建築風格的道後溫泉本館，曾在自己的代表作《少爺》中大加讚賞。
別府溫泉鄉
以自古就聞名四方的別府八湯為中心，別府市內各地分佈著多達數百個溫泉點。泉眼數量和溫泉水量均居日本全國之首。
乳頭溫泉
被山毛櫸原生林環抱的山間溫泉鄉。從市區過去交通不太方便，也恰恰是這個原因，讓這裡成為了靜謐的休養勝地。
標題圖片：小雪紛飛的露天溫泉（Pakutaso）