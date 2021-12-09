火山列島ともいわれる日本は、世界屈指の温泉大国でもある。もともとは治療や療養のための湯治場として発展した温泉地は、今では、仕事で疲れた現代人の癒しの場。
リクルートの観光に関する調査・研究機関『じゃらんリサーチセンター』が実施した温泉地利用に関する調査で、「もう一度行ってみたい温泉地」トップは群馬県の草津温泉だった。
調査は8月に実施。全国の237温泉地を対象とし、1万3961人から有効回答を得た。2007年の調査開始以来、15年連続で神奈川県の箱根温泉がトップに君臨していたが、初めて草津温泉が首位に立った。
1～10位の温泉地は若干の順位変動はあったものの、顔触れは前年と同じだった。
また、「いつか一度は行ってみたい」憧れの温泉地は、乳頭温泉（秋田）、草津温泉（群馬）、由布院温泉（大分）がトップ3だった。
もう一度行きたい温泉ランキング
|順位（昨年順位）
|温泉地
|得票
|1（2）
|草津（群馬）
|2565
|2（1）
|箱根（神奈川）
|2485
|3（3）
|登別（北海道）
|1748
|4（4）
|道後（愛媛）
|1668
|5（5）
|別府（大分）
|1395
|6（7）
|有馬（兵庫）
|1373
|7（6）
|黒川（熊本）
|1279
|8（9）
|熱海（静岡）
|1228
|9（8）
|由布院（大分）
|1199
|10（10）
|下呂（岐阜）
|1191
出所 : リクルート
草津温泉
群馬大学が「草津温泉がコロナウイルスの不活化に効果あり」との研究結果を発表したことで注目を集めた。湯畑周辺に「アルコール消毒の代わりもなる」と言われる「手洗乃湯」を設置、コロナ対策に積極的に取り組んだことで、子どもがいる家庭やシニア層の不安軽減につながった。
箱根温泉
江戸時代から五街道の１つである東海道に沿った温泉地として発展。箱根火山の麓から中腹まで温泉街が点在する。公共交通機関の利用で気軽に行けるアクセスの良さが強み。
登別温泉
9種類の泉質と豊富な湯量で、北海道内の温泉地として圧倒的な人気を誇る。
道後温泉
日本書紀にも登場し、有馬温泉（兵庫）、白浜温泉（和歌山）と並ぶ日本三古湯の１つ。英語教師として松山市に赴任した夏目漱石は、近代和風建築の道後温泉本館を気に入り、代表作「坊ちゃん」の中で絶賛。
別府温泉郷
古くから知られる別府八湯を中心に、別府市内各地に数百の温泉地が広がる。源泉数、湯量ともに日本一の規模を誇る。
乳頭温泉
ブナの原生林に囲まれる山間の温泉郷。都市部からのアクセスが便利でないからこその、静かな癒しの空間。
バナー写真 : 小雪が散る露天風呂（ぱくたそ）