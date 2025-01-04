女性年紀越大，越偏好超短髮或短髮

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髮型會在很大程度上影響你留給別人的第一印象。老年女性考慮到髮量減少，往往會傾向於留短髮。

愛德蘭絲公司（Aderans，東京都品川區）針對日本全國50到79歲女性實施的髮型相關調查顯示，頭髮長度為「短髮」的受訪者最多，占比為34.0%。從年齡段來看，50到54歲受訪者中，大約有30%是「超短髮或短髮」，55到59歲受訪者的該比例為40%，60到69歲超過50%，70到79歲更是達到70%以上，可以明顯看出，年紀越大，越傾向於剪短髮。

整體上有10.6%的受訪者留「中長髮」，50到54歲人群中的該比例為23.1%，是其他年齡段的兩倍以上。或許女士們在這個年紀之前都會努力維持頭髮長度，但之後就會逐漸剪短頭髮，減少打理頭髮的時間。

關於對目前髮型的自我評分，整體上平均分值為52分（滿分100分），可以看出多數女性對自己的髮型並不滿意。尤其是50到54歲這個年齡段的受訪者，自我評分僅為38分，不滿意度較高。

關於不滿意的地方，回答「頭髮彎曲」的受訪者最多，占比為44.0%，其次是「頭頂髮量稀少」（34.5%）、「頭頂髮縫稀疏」（24.2%）。從年齡段來看，60歲以上的受訪者在意髮量稀少和禿髮的傾向明顯。

標題圖片：PIXTA