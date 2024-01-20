與自然共生：二十四節氣在日本

大寒是一年之中最寒冷的時節，各地都會出現全年最低氣溫。而土壤中萬物萌動，已經開始準備迎接春天的到來。

蠟梅 蠟梅在江戶時代初期從中國傳入日本，當時叫「唐梅」。雖然開出的花朵形似梅花，但它屬於蠟梅科的落葉灌木，跟薔薇科的梅花種類不同。其特點是黃色花瓣酷似蠟雕，芳香宜人。 在俳句中，蠟梅叫「春鄰」，是晚冬的季語，表示春天已近在咫尺。像蠟梅這樣嚴冬時節依然怒放的花，總讓人感到春天的氣息已至。

蠟梅（PIXTA） 北紅尾鴝 北紅尾鴝是飛到日本越冬的候鳥，特點是雄鳥胸腹部的羽毛呈鮮豔的橙色，體型比麻雀還要秀珍一些。因為發出的叫聲類似打火石的聲音，所以在日本也叫「火叩」。它們喜歡明亮開闊的場所，棲息在住宅地、公園和河邊等地。

北紅尾鴝（PIXTA）