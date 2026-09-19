一粒酸勁讓人神清氣爽：醃梅料理特輯

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

以醃梅作為提味點綴的料理與點心多不勝數。只要稍微加入其獨特的酸味與鹹意，就能讓整體味道變得更加俐落鮮明。

有關食材的詳細說明請點閱以下

→「醃梅：酸、鹹、元氣大增──日本人的靈魂保健品」

飯糰／便當

只要有醃梅，就會讓人想配白飯。它是飯糰配料中經典中的經典，亦可切碎做成拌飯。



（Photo AC）

醃梅也經常添於便當的米飯上。酸所帶來的抗菌作用能使米飯不易腐壞，這想必是古人憑藉經驗所獲得的智慧。順帶一提，只在米飯中央放上一顆醃梅的便當，因形似日本國旗而被稱為「日之丸便當」。



（均為PIXTA）

梅子茶泡飯／梅子粥

茶泡飯是在米飯上放上醬菜等配料後澆上熱茶的簡餐。無論是宿醉難受的早晨，或是感冒毫無食欲的時候，將醃梅壓碎伴著茶飯一碗下肚，身體便能清爽舒暢。即使在即時「茶泡飯之素」中，梅子亦是常勝班底。加進粥裡同樣美味不減。



（Photo AC）

麵類

夏季的素麵、烏龍麵自不待言，改編做成和風義大利麵亦相當合適。非常適合想要清爽飲食的時候。



醃梅素麵（PIXTA）

梅子柴魚／梅子鹿尾菜／梅子吻仔魚

由於梅子風味強烈，亦常與其他食材搭配作為提味之用。香飯拌粉的種類亦相當豐富。



由左至右分別為梅子柴魚、梅子鹿尾菜（均為PIXTA）、梅子吻仔魚飯糰（Photo AC）

涼拌梅肉

將醃梅去籽後用刀剁碎果肉所得者稱為梅肉或梅肉醬。以調味過的梅肉拌入食材製成的小菜，是能帶來新意且解膩的轉味良品。



涼拌梅肉山藥（Photo AC）

梅肉冷豆腐

醃梅與豆腐等清淡食材相性極佳。在佐料中添加梅肉，是冷豆腐的特色新吃法。



（PIXTA）

梅肉小黃瓜

小黃瓜亦屬於不搶味的食材之一。常與梅子搭配組隊，做成壽司捲或涼拌菜。



梅肉小黃瓜壽司捲（PIXTA）與涼拌菜（Photo AC）

炸梅肉紫蘇雞里肌

以雞里肌肉包裹梅肉與青紫蘇後炸製而成的熟食料理。無論作為下酒菜還是便當菜，都極受歡迎。



（PIXTA）

醃梅煮沙丁魚

展現先人智慧的經典煮魚料理。加入醃梅燉煮能消除青背魚的腥味、利用酸的作用使魚骨軟化，並能緩解油膩感，可謂“一石三鳥”。

脆梅

糖果、軟糖、仙貝、洋芋片等梅子風味的市售零食多不勝數。其中保留了醃梅原型的是小顆的脆梅，通常擺在下酒零食區的貨架上。提神解睏吃上一顆，精神頓時一振！



（PIXTA）

燒酎兌醃梅

用熱水或碳酸水兌燒酎時，放入1顆醃梅，邊壓碎邊飲用。適度的鹹味與酸味能緩和酒精的刺激感，帶來溫和綿密的美味。也是居酒屋極為普及的菜單。



（Photo AC）

調查、統籌：E-Craft

標題圖片：醃梅煮沙丁魚（PIXTA）