合羽橋的十款「日式烹調用具」

飯糰模型 壽司捲簾：新手也能輕鬆上手，做出高顏值日式輕食！

文化 生活 飲食

隨著飯糰、壽司捲風靡全球，飯糰模型和壽司捲簾的需求量也一路攀升，深受外國觀光客的喜愛。
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無需手捏，填飯即可成型

飯糰在海外的知名度越來越高，愛好者也日益增加。雖說飯糰本該用手捏製，但從製作效率與衛生起見，現今利用模型來定型也不再罕見。據說飯田屋接待了許多在海外經營飯糰店的外國人，他們專程前來大量採購模型。

飯糰模型用起來很簡單：先填入溫熱的白飯，在中間按壓一個小凹槽並放入餡料，再用白飯蓋上，僅此而已。之後輕輕一推即可脫模，為飯糰撒點鹽、包上海苔就完成了。不管是誰，都能輕鬆做出形狀工整的三角飯糰。

飯田屋的店員在飯糰模型和壽司捲簾專區介紹商品
飯田屋的店員在飯糰模型和壽司捲簾專區介紹商品

另外，對日本特有的造型便當文化感興趣的外國觀光客也不少，他們格外喜歡附帶有海苔打孔器的動物造型飯糰模型。

利用模型即可輕鬆做出可愛的動物造型飯糰
利用模型即可輕鬆做出可愛的動物造型飯糰

製作道地壽司捲的必備工具

海苔捲如今似乎也聞名世界，專程來選購壽司捲簾的外國觀光客不在少數。有了這件工具，就能隨心調整粗細，做出各式各樣的海苔捲。壽司捲簾是竹製的，由細竹條用線編織而成。它還能用來為日式玉子燒定型，或是擠乾白蘿蔔泥、瀝掉汆燙菠菜的水分等，用途多樣。

編織工整細密的竹製壽司捲簾
編織工整細密的竹製壽司捲簾

鋪上海苔，放上米飯與餡料，從一側向內捲緊即可（PIXTA）
鋪上海苔，放上米飯與餡料，從一側向內捲緊即可（PIXTA）

【時下最受訪日遊客歡迎！與眾不同的「日式烹調用具」10大精選】

  1. 磨泥器
  2. 擂缽與擂棍
  3. 飯糰模具、捲簾
  4. 廚房刀具（削皮刀、切片器等）
  5. 鐵壺、濾茶器
  6. 土鍋（砂鍋）、雪平鍋
  7. 平底鍋
  8. 玉子燒鍋、菜箸（料理長筷）
  9. 砧板
  10. 醬油瓶、味噌攪拌器

採訪、撰稿：nippon.com編輯部
攝影：野村和幸

標題圖片：飯糰模型與壽司捲簾

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