飯糰模型 壽司捲簾：新手也能輕鬆上手，做出高顏值日式輕食！

無需手捏，填飯即可成型

飯糰在海外的知名度越來越高，愛好者也日益增加。雖說飯糰本該用手捏製，但從製作效率與衛生起見，現今利用模型來定型也不再罕見。據說飯田屋接待了許多在海外經營飯糰店的外國人，他們專程前來大量採購模型。

飯糰模型用起來很簡單：先填入溫熱的白飯，在中間按壓一個小凹槽並放入餡料，再用白飯蓋上，僅此而已。之後輕輕一推即可脫模，為飯糰撒點鹽、包上海苔就完成了。不管是誰，都能輕鬆做出形狀工整的三角飯糰。



飯田屋的店員在飯糰模型和壽司捲簾專區介紹商品

另外，對日本特有的造型便當文化感興趣的外國觀光客也不少，他們格外喜歡附帶有海苔打孔器的動物造型飯糰模型。



利用模型即可輕鬆做出可愛的動物造型飯糰