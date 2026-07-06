飯糰模型 壽司捲簾：新手也能輕鬆上手，做出高顏值日式輕食！文化 生活 飲食
隨著飯糰、壽司捲風靡全球，飯糰模型和壽司捲簾的需求量也一路攀升，深受外國觀光客的喜愛。
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無需手捏，填飯即可成型
飯糰在海外的知名度越來越高，愛好者也日益增加。雖說飯糰本該用手捏製，但從製作效率與衛生起見，現今利用模型來定型也不再罕見。據說飯田屋接待了許多在海外經營飯糰店的外國人，他們專程前來大量採購模型。
飯糰模型用起來很簡單：先填入溫熱的白飯，在中間按壓一個小凹槽並放入餡料，再用白飯蓋上，僅此而已。之後輕輕一推即可脫模，為飯糰撒點鹽、包上海苔就完成了。不管是誰，都能輕鬆做出形狀工整的三角飯糰。
另外，對日本特有的造型便當文化感興趣的外國觀光客也不少，他們格外喜歡附帶有海苔打孔器的動物造型飯糰模型。
製作道地壽司捲的必備工具
海苔捲如今似乎也聞名世界，專程來選購壽司捲簾的外國觀光客不在少數。有了這件工具，就能隨心調整粗細，做出各式各樣的海苔捲。壽司捲簾是竹製的，由細竹條用線編織而成。它還能用來為日式玉子燒定型，或是擠乾白蘿蔔泥、瀝掉汆燙菠菜的水分等，用途多樣。
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採訪、撰稿：nippon.com編輯部
攝影：野村和幸
標題圖片：飯糰模型與壽司捲簾