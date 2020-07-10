好想快點去臺灣！日本哈臺族的「臺灣LOSS」

新冠病毒疫情下的「臺灣LOSS」

自稱前世可能是臺灣人的安村美佐子女士，是一位中毒極深的「哈臺族」，現年68歲的她，從1998年首次踏上臺灣旅程之後，再也沒去過別的國家旅遊，20多年來訪臺大概有80次之多，最頻繁的時期大概每2個月就去臺灣充電一次。

受到新冠病毒疫情的影響，安村今年的訪臺計畫幾乎全部泡湯，雖然她在雙方國門尚未關閉前的2月曾到臺灣一次，但當時補充的能量早已用盡，思念臺灣的心情讓她有點失魂落魄，最近偶爾在日本超市發現了從臺灣進口的鳳梨，或是在路上聽到有人講中文，都會開心老半天，而她的一群同好友人似乎也有相同症狀，這種症狀叫做「臺灣LOSS」。

安村笑著說，剛開始迷上臺灣時，有一段時間像著了魔一樣，看到報紙標題出現一個「台」就怦然心動，仔細一看才發現是「台風」新聞，日文的台風就是中文的颱風。她趕忙解釋說，以前的日本媒體不像現在，真的很少報導臺灣的消息。

首次造訪臺灣時的際遇

安村是一位資深的哈臺族，和很多熱愛日本的臺灣毒友一樣，一腳陷下去就拔不出來，而且「愈陷愈深」。剛開始她只是照著導遊書，到書中介紹的熱門景點、人氣餐廳，買了話題的土產，接著她開始學中文、看臺灣電視節目，參加在日本舉辦的臺灣相關講座，近幾年她開始走訪臺灣山村和離島，參加原住民的祭典，關注臺灣的人文和歷史，她還加入了由日本人組成的「臺灣世界遺產登錄應援會」，今年被推選為該會的理事。

安村回憶她首次去臺灣的驚奇之旅，那是在1998年。日本的一家旅行社在電視播出臺灣旅行的廣告，當年日本的新婚夫婦仍熱衷去夏威夷或關島度蜜月（Honeymoon），這支廣告則主打中老年夫婦到臺灣度「Full moon」。

安村就這樣帶著女兒踏上臺灣旅程，那時她們照導遊書搭火車去平溪，中途下車打算用走的到十分，結果走著走著竟在山裡迷路，有輛小發財車從母女身旁開過去後又折返了回來。

小發財車的司機是位中年男性，問她們要去哪裡，不會中文的母女倆拚命比了地圖給這位大哥看，大哥說她們走錯方向，要她們上車，母女倆懷著忐忑的心情坐上小發財車，車子在山路上繞來繞去，安村女士內心也愈來愈不安，心想女兒可能會被賣掉，自己會被殺，結果大哥不但載她們到達目的地，臨走前還問她們打算幾點回去，並要她們回程時到原地來等。

回程時有輛計程車已在原地等她們母女，安村說，這位大哥連回程的交通都幫她們考慮了，這種事在日本根本不可能發生，當時因為驚慌失措，忘了問這位大哥的姓名也忘了記下車號，讓她覺得很遺憾。

為了彌補這個遺憾，現在安村每次去臺灣，都會把小點心分裝成數小包，路上遇到幫忙她的人，或是在餐廳遇到很親切的服務生，她都會贈送小點心表示謝意。

首次的臺灣之旅，安村母女在臺北街頭第2次迷路，這次伸出援手的，是一位7歲的小女孩，小女孩要她們在原地等一下，不久後帶了她的阿公過來，阿公會講日語，幫她們帶路。

安村說，當時她真的很吃驚，心想這到底是什麼國家啊，連這麼小的孩童都會主動幫助路人，在日本根本沒有人會親切到這種地步。結束第一趟臺灣之旅的母女倆，在返日的飛機上異口同聲地說「好想再去臺灣」。



安村女士的旅臺照片（安村美佐子女士提供）