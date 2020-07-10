好想快點去臺灣！日本哈臺族的「臺灣LOSS」生活 觀光旅遊 臺灣香港
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新冠病毒疫情下的「臺灣LOSS」
自稱前世可能是臺灣人的安村美佐子女士，是一位中毒極深的「哈臺族」，現年68歲的她，從1998年首次踏上臺灣旅程之後，再也沒去過別的國家旅遊，20多年來訪臺大概有80次之多，最頻繁的時期大概每2個月就去臺灣充電一次。
受到新冠病毒疫情的影響，安村今年的訪臺計畫幾乎全部泡湯，雖然她在雙方國門尚未關閉前的2月曾到臺灣一次，但當時補充的能量早已用盡，思念臺灣的心情讓她有點失魂落魄，最近偶爾在日本超市發現了從臺灣進口的鳳梨，或是在路上聽到有人講中文，都會開心老半天，而她的一群同好友人似乎也有相同症狀，這種症狀叫做「臺灣LOSS」。
安村笑著說，剛開始迷上臺灣時，有一段時間像著了魔一樣，看到報紙標題出現一個「台」就怦然心動，仔細一看才發現是「台風」新聞，日文的台風就是中文的颱風。她趕忙解釋說，以前的日本媒體不像現在，真的很少報導臺灣的消息。
首次造訪臺灣時的際遇
安村是一位資深的哈臺族，和很多熱愛日本的臺灣毒友一樣，一腳陷下去就拔不出來，而且「愈陷愈深」。剛開始她只是照著導遊書，到書中介紹的熱門景點、人氣餐廳，買了話題的土產，接著她開始學中文、看臺灣電視節目，參加在日本舉辦的臺灣相關講座，近幾年她開始走訪臺灣山村和離島，參加原住民的祭典，關注臺灣的人文和歷史，她還加入了由日本人組成的「臺灣世界遺產登錄應援會」，今年被推選為該會的理事。
安村回憶她首次去臺灣的驚奇之旅，那是在1998年。日本的一家旅行社在電視播出臺灣旅行的廣告，當年日本的新婚夫婦仍熱衷去夏威夷或關島度蜜月（Honeymoon），這支廣告則主打中老年夫婦到臺灣度「Full moon」。
安村就這樣帶著女兒踏上臺灣旅程，那時她們照導遊書搭火車去平溪，中途下車打算用走的到十分，結果走著走著竟在山裡迷路，有輛小發財車從母女身旁開過去後又折返了回來。
小發財車的司機是位中年男性，問她們要去哪裡，不會中文的母女倆拚命比了地圖給這位大哥看，大哥說她們走錯方向，要她們上車，母女倆懷著忐忑的心情坐上小發財車，車子在山路上繞來繞去，安村女士內心也愈來愈不安，心想女兒可能會被賣掉，自己會被殺，結果大哥不但載她們到達目的地，臨走前還問她們打算幾點回去，並要她們回程時到原地來等。
回程時有輛計程車已在原地等她們母女，安村說，這位大哥連回程的交通都幫她們考慮了，這種事在日本根本不可能發生，當時因為驚慌失措，忘了問這位大哥的姓名也忘了記下車號，讓她覺得很遺憾。
為了彌補這個遺憾，現在安村每次去臺灣，都會把小點心分裝成數小包，路上遇到幫忙她的人，或是在餐廳遇到很親切的服務生，她都會贈送小點心表示謝意。
首次的臺灣之旅，安村母女在臺北街頭第2次迷路，這次伸出援手的，是一位7歲的小女孩，小女孩要她們在原地等一下，不久後帶了她的阿公過來，阿公會講日語，幫她們帶路。
安村說，當時她真的很吃驚，心想這到底是什麼國家啊，連這麼小的孩童都會主動幫助路人，在日本根本沒有人會親切到這種地步。結束第一趟臺灣之旅的母女倆，在返日的飛機上異口同聲地說「好想再去臺灣」。
在追星和臺灣人的笑容中獲得元氣
安村不但是重度的哈臺族，還是重度的追星族，她是言承旭的鐵桿粉絲。起源是2001年訪臺時偶然在旅館看了臺版「流星花園」，雖然語言不通，但馬上被F4的帥度吸引，「流星花園」在2003年回銷日本，安村看了加上日文字幕的版本，愛不釋手，跑去出租店租DVD，因為租了太多次，店員還建議她用買的比較划算。
大約在同一時期，日本因為韓劇「冬季戀歌」，社會吹起「韓流」，韓星裴勇俊「勇樣」讓日本師奶痴狂，但安村迷上了言承旭，走上另一條不同的追星之路。
F4因為流星花園在日本爆紅，當時安村還沒加入粉絲團，很多情報都不知道，有天在報紙上看到言承旭將到日本宣傳的消息，上班前打了電話去訂票，竟然幸運地打通了，而且還訂到了橫濱體育館的門票。
安村說，到了現場看了本尊，心想「世界上怎麼有這麼帥的人」，結果就這樣陷下去，加入粉絲團、應援團，然後去臺灣追星。安村還強調，一切的起源都是因為臺灣的「親切」。
安村很感嘆，臺灣幫了日本很多忙，但當年的媒體卻很少報導，例如2011年的東北大地震，臺灣捐了大筆賑災善款，但政府不說，媒體也不報導，很多人都不知道。
當時她在橫濱的高島屋百貨工作，高島屋在世界很多國家設有分店，當時透過各地分店在當地刊登廣告感謝賑災，卻獨漏臺灣，安村很生氣跑去跟部長理論，結果部長告訴她根本不知道臺灣有捐款。
那時候日本民間發起了「謝謝臺灣計畫」，在臉書上募款，然後在臺灣登廣告，安村將廣告影印成海報，帶著去101大樓追星，那時言承旭代言了101的錶展，安村和一群日本師奶拿出「謝謝臺灣」的海報，站在挑高的樓層一直揮舞，言承旭抬起頭來看到她們，舉手比讚。這個畫面被媒體捕捉到，隔天還登上了報紙和電視新聞。
安村在2001年遭遇婚變，她說中年離婚本來應該會心情低落、徬徨無依，但臺灣和言承旭讓她有了元氣，最大的救贖就是言承旭和臺灣人的笑容，轉念一想，離婚代表的是可以一個人自由自在地去臺灣旅行，一個人獨自擬定旅遊計畫，自己找路，有時看到努力的自己，反而覺得比以前還可愛。
臺灣旅行的況味
安村秀出她多年來用來擬定旅臺計畫的筆記本，密密麻麻地寫了想去的地點，想吃的美食和想看的風景。她說，自己的世代習慣用筆思考，而且旅遊起點是從草擬計畫的那一刻開始，參考旅遊書、查時刻表就讓她興奮不已，她覺得旅遊興奮度的最高鋒，是提著行李到橫濱車站搭車前往機場的那一刻，因為從坐上飛機開始，旅遊就已進入尾聲。
未到臺灣之前，安村去過夏威夷和中國上海等很多國外地方旅行，去過臺灣之後，她不再安排其他國家的旅遊，她用很堅定的口吻說「其他國家都比不上臺灣」，臺灣很棒，讓人安心，一下飛機馬上就能放鬆，尤其是臺灣那種獨特的，帶有熱度的空氣，每次踏上臺灣的土地，就讓她有一種「我回來了」的感覺。
安村強調，很多日本人到了臺灣都有類似的經驗和感覺，有一位女同事去年到高雄，計畫是去世界最美的民宿「鴨屋」，同事也是在迷路中遇到熱心的男生幫忙帶路，回到日本後一直說臺灣已經變成她的「第二故鄉」。
安村沒去臺灣的時候，大部分時間是在日本「尋找臺灣」補充養分，3年前旅臺的日本作家片倉佳史在錦系町有一場演講，安村到了現場結識了片倉夫婦，聊起了她那年6月打算去臺灣環島的計畫，片倉夫婦提供了她很多建議，也因此成為好朋友。
後來片倉只要在日本舉辦活動，安村都會到現場幫忙，有一次和她一起擔任櫃臺的志工，正好在「臺灣世界遺產登錄應援會」擔任幹部，她知道日本有這樣的組織後馬上就加入了。
安村說，臺灣這麼棒的地方還有很多人不知道，臺灣不止是一個觀光地，她希望有更多人深入認識臺灣，也能從中認識歷史，知道臺灣和日本的關係。
發現臺灣民俗及原住民文化的魅力
這幾年，安村訪臺愈走愈偏辟，愈玩愈深入，有一次她跟著紀錄片「臺灣萬歲」的導演酒井充子去到蘭嶼，看到臺灣東海岸蔚藍的海水和滿天的星空，覺得這個小島真是人間天堂，旅程中還遇到一位達悟族的青年，安村說帥到讓她覺得有點對不起言承旭，歐巴桑的恥力大開，要求合照，達悟族青年也爽快應允。30歲從未去過臺北的達悟族青年，吸引安村的不只是帥，還有純真。
有一次她還曾經包了計程車衝去屏東霧臺看石板屋，那裡的房子都很特別，除了石板屋還有很漂亮的教堂，後來她也開始研究教會與臺灣原住民的關係。
安村說，以前她對臺灣原住民的認知，僅止於魏德聖導演的「賽德克巴萊」，後來她開始查資料、閱讀書籍，對於原住民生長的風土產生了很大的興趣。她曾經和片倉太太，也是作家石野真理去參加賽夏族的矮靈祭，大家連跳了3天的舞，矮靈祭結束後，一伙人又搭上火車衝去小琉球看燒王船，燒王船每3年辦一次，矮靈祭則是每2年一次，那年剛好在同一年舉辦。安村說，今年10月還想再去參加一次矮靈祭。
因為疫情阻擋了安村今年的訪臺腳步，現在她最常做的事，就是透過翻閱雜誌的臺灣特輯，進行她的臺灣「腦內旅遊」。為了喝一杯臺灣水果茶，在mister Donut坐上一陣子，到日本的7-11超商物色有臺灣味的小物，到超市尋找來自臺灣的水果，以稍稍撫平她的「臺灣LOSS」。
標題圖片：安村女士秀出她在日本超市拍到的臺灣鳳梨（筆者攝影）