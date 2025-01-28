1月に入り、鳥インフルエンザの発生が急増。処分対象になったニワトリなどの数は今シーズン811万羽（1月24日時点）に上り、卵の値段がじわり上昇している。
2025年の年明け以降、鳥インフルエンザの感染が全国で急拡大。1月の処分対象のニワトリなどが約540万羽に上るなど、深刻な事態となっている。
農林水産省によると、今シーズン（24年度）の発生件数は1月24日の時点で43件と、過去最多だった22年度に次ぐ状況。しかし、処分対象の数を見ると、1月としては22年度（23年1月の463万羽）を既に上回るペースとなっている。
同省は22日までに、千葉県と愛知県、岩手県に現地対策本部を設置し、感染拡大防止策を強化。千葉県の採卵鶏の飼育数は全国1位の1118万羽（24年）だが、うち250万羽（24日現在）が処分対象となっている。
鳥インフルエンザ（家きん）の初発日と最終確認日
|初発
|最終発生
|2020年度
|11月5日
|3月13日
|2021年度
|11月10日
|5月14日
|2022年度
|10月28日
|4月7日
|2023年度
|11月25日
|4月29日
|2024年度
|10月17日
出所：厚生労働省資料
農林水産省が1月21日発表した1月の食品価格動向調査によると、鶏卵1パック（10個入り）の平均小売価格は平年より16％高い269円だった。JA全農たまごの相場情報によると、27日時点の鶏卵卸売価格は1キロ当たり279円（東京、Mサイズ）で、23年の同時期の水準を若干上回っている。
バナー写真：北海道厚真町の養鶏場で殺処分作業を進める関係者＝2024年10月17日午前（共同）