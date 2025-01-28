1月に入り、鳥インフルエンザの発生が急増。処分対象になったニワトリなどの数は今シーズン811万羽（1月24日時点）に上り、卵の値段がじわり上昇している。

2025年の年明け以降、鳥インフルエンザの感染が全国で急拡大。1月の処分対象のニワトリなどが約540万羽に上るなど、深刻な事態となっている。

農林水産省によると、今シーズン（24年度）の発生件数は1月24日の時点で43件と、過去最多だった22年度に次ぐ状況。しかし、処分対象の数を見ると、1月としては22年度（23年1月の463万羽）を既に上回るペースとなっている。

同省は22日までに、千葉県と愛知県、岩手県に現地対策本部を設置し、感染拡大防止策を強化。千葉県の採卵鶏の飼育数は全国1位の1118万羽（24年）だが、うち250万羽（24日現在）が処分対象となっている。

鳥インフルエンザ（家きん）の初発日と最終確認日

初発 最終発生 2020年度 11月5日 3月13日 2021年度 11月10日 5月14日 2022年度 10月28日 4月7日 2023年度 11月25日 4月29日 2024年度 10月17日

出所：厚生労働省資料

農林水産省が1月21日発表した1月の食品価格動向調査によると、鶏卵1パック（10個入り）の平均小売価格は平年より16％高い269円だった。JA全農たまごの相場情報によると、27日時点の鶏卵卸売価格は1キロ当たり279円（東京、Mサイズ）で、23年の同時期の水準を若干上回っている。

バナー写真：北海道厚真町の養鶏場で殺処分作業を進める関係者＝2024年10月17日午前（共同）