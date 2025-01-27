社会問題化しているインターネットや交流サイト（SNS）上での誹謗（ひぼう）中傷。アンケート調査では7％の人が加害経験を告白した。

多いか？ 少ないか？ ネット、SNS上で誹謗中傷をした経験を持つ人は7％おり、このうち5割強は誹謗中傷との認識がなかった。リーガルテック（法律関連業務を効率化するテクノロジー）を提供する企業「弁護士ドットコム」が2024年12月、同社サービスに利用登録する会員1329人を対象にネットを通じてアンケート調査した。

誹謗中傷したことがあるとした回答者（93人）のうち、自身の投稿が誹謗中傷と認識していたのは47.3％、認識していなかったのは52.7％だった。

誹謗中傷の内容（複数回答）で最も多かったのは、「容姿、性格、人格」に関するもので77.4％を占めた。「うそなどの情報」（29%）、「個人情報の暴露」(12.9％)、「脅迫」（11.8％）といった内容もあった。同社は、「予想外に過激なことをする人が多く、深刻な状況という印象だ」と話している。

投稿の動機（複数回答）は、「イライラの発散」が36.6％で最も多く、「嫌がらせ」（15.1％）、「相手が誹謗中傷してきた」（11.8％）などが続いた。誹謗中傷の相手（複数回答）は一般人（68.8%）がトップ。以下、芸能人（17.2％）、政治家（16.1％）など著名人が対象となっていた。

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