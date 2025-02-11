東日本大震災以降、多くの原発の稼動が停止している中で、LNG火力発電の存在感は大きい。日本のLNGの輸入は2023年度はオーストラリアがシェア4割を超えていたが、今後、米国がシェアを伸ばすことになるのか？

石破茂首相とトランプ米大統領は2月7日の首脳会談で、日本が米国産の液化天然ガス（LNG）の輸入を拡大することで合意した。対日貿易赤字の圧縮を目指す米国と、エネルギーの安定供給先の確保を目指す日本の思惑が折り合った。

日本がLNGを初めて輸入したのは半世紀以上前の1969年。米国・アラスカからLNG船が、東京ガスの根岸基地（横浜市）に着岸、翌70年に世界初のLNG専燃の東京電力南横浜火力発電所が操業を開始した。その後、日本は東南アジアや中東等にもLNGの輸入先を拡大し、一次エネルギー供給に占める天然ガスの割合は、2014年度に24.5%となった。

90年代はインドネシアが最大の輸入先だったが、同国の経済成長・国内需要の増加に伴い、輸出量は漸減。代わって、近年はマレーシアとオーストラリアが二大輸入先となっている。

また、2000年代に入って、微粒子が堆積してできた地下深くのシェール層に閉じ込められたガス（シェールガス）を掘削する技術が確立され、北米を中心に商業生産が本格化。米国は天然ガス輸出国として存在感を高めつつあり、東京ガスは2018年から長期契約で米国からシェールガスの輸入を開始した。

2023年度の日本のLNG輸入総量は6488万トン。国別のトップ3は、オーストラリア2661万トン（シェア41%）、マレーシア1024万トン（同15.8%）、ロシア627万トン（9.7%）。これに続く米国582万トン（同9%）が大きくシェアをアップすることになるのか？

バナー写真 : LNG船（PIXTA）