SNSが選挙の在りようを大きく変えようとしている。インターネットからあふれる情報の洪水に溺れそうになるけれど…それがなかった時代にはもう戻れない。情報をどう取捨選択するのか、有権者も問われる時代。

紀尾井町戦略研究所（東京都港区）全国の18歳以上の1000人を対象に実施したオンライン調査で、「信頼できるメディアは何か」を聞いたところ（複数回答）、オールドメディアと呼ばれる「新聞」40.3％、「テレビ」35.7％が断トツ。近年、影響力が増している「動画投稿サイト」5.8%、「SNS」5.1%への信頼度は相対的に低かった。

ところが、「ニュースなどの最新情報を何から得ているか」を聞いたところ、「ポータルサイト」77.4％、「テレビ」71.5％が7割を超えたのに対し、「新聞」は34.5％に低迷。「動画配信サイト」31.7％、「SNS」28.0％が続いた。

「ポータルサイト」と回答した人は、20代は4割台にとどまったのに対し、他の年代はいずれも6割を超えた。「テレビ」「新聞」とした人は、全般的に年代が上がるにつれ増える傾向があった。一方、20代で「新聞」とした人は1割台にとどまった。

「偽情報や誤情報にだまされない自信があるか」については、「自信ある」「ある程度自信ある」の合計が43.7%だったのに対し、「あまり自信ない」「自信ない」は48.2%だった。

2024年に実施された兵庫県知事選では、候補者に関する真偽不明の情報や誹謗（ひぼう）中傷がSNSを通じて拡散されたとの指摘があることなどを受け、選挙中のSNSの利用の在り方が議論になっている。

「選挙中のSNSの利用を規制すべきと思うか？」の質問に対しては、「規制すべき」「ある程度規制すべき」の合計が75.7％に達した。年代別では、年代が上がるほど増える傾向があった。

「規制すべき（計）」とした人を支持政党別にみると、「日本維新の会」82.4%、「自民党」78.9%、「立憲民主党」78.3%に比べると、「国民民主党」は61.1%と規制に慎重なスタンスがみてとれる。

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