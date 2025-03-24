2024年末時点の在留外国人は376万8977人となり、3年連続で過去最多を更新した。前年同期に比べ35万7985人（10.5％）増えた。出入国在留管理庁が発表した。

性別では男性が191万3516人（50.8％）、女性が185万5431人（49.2％）、その他が30人だった。在留資格別では永住者が最も多く、前年同期比で2万6547人増の91万8116人。出身国への技術移転を目的とする「技能実習」は同5万2039人増の45万6595人、留学は同6万1251人増の40万2134人だった。

出身の国・地域別では、中国87万3286人、ベトナム63万4361人、韓国40万9238人など。ベトナムは前年からの増加人数が6万9335人で最多だった。上位10カ国・地域では、韓国を除いていずれも前年同期比で増加し、ネパールがブラジルに代わって5位になった。

在留外国人が最も多く住むのは、東京都の73万8946人（前年同期比11.4％増）が全国の19.6％を占めている。次いで、大阪府33万3564人、愛知県33万1733人、神奈川県29万2450人、埼玉県26万2382人が続いている。

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