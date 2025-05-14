日本プロ野球選手会がこのほど発表した2025年シーズンの年俸調査結果によると、12球団の支配下公示選手725人（外国人・非会員選手を除く）の平均は4905万円だった。

平均年俸は前年に比べ192万円（4.1％）の増加。総額は355億5888万円で、総額としては過去最高を更新した。リーグ別ではセントラル・リーグが4.2％増の5128万円（359人） 、パシフィック・リーグが4.2％増の4685万円（366人）で、3年連続でセが上回った。

年俸の中央値（725人中で真ん中の順位にいる選手の年俸）は1900万円で、前年より100万円増加した。

平均年俸は、1986年に1000万円を超え、94年に2000万円台、98年に3000万円台に上昇。2000年代半ばからの10年間ほぼ横ばいだったが、2020年には4000万円を突破した。平均年俸のアップは22年以来4年連続。

巨人が平均7800万円でトップ

球団別の平均年俸は、巨人が7800万円で2年ぶりに12球団トップとなった。前年トップのソフトバンクは6956万円で2位だった。昨季日本一に輝いたDeNAは4466万円で6位。

24年は平均年俸1位チームと12位の差は3323万円だったが、25年は1位の巨人と12位の西武の差は4056万円で、格差が拡大する結果となった。

大手メディアの報道によると、日本プロ野球の2025年最高年俸は村上宗隆内野手（ヤクルト）の推定6億円。

支配下725人のポジション別内訳は、投手が358人、捕手82人、内野手166人、外野手119人。平均年俸は投手4503万円、捕手4023万円、内野手6196万円、外野手4919万円だった。

選手会は、契約更改に関するアンケートも実施。5段階評価の上位2つ「満足」「大きく満足」を選んだ合計は、千葉ロッテが61.4％で1位となった。2位以下の上位は巨人、阪神、広島、ソフトバンクの順だった。

バナー写真：DeNAに勝利し、喜ぶ巨人ナイン＝2025年4月16日、東京ドーム（時事）