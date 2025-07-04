退屈な会議も、取引先からの無理難題も耐えてみせます、ボーナスが上がるならば！？

経団連が集計した2025年の夏のボーナス妥結状況（第1回集計、加重平均）は、前年比4.37%増の99万848円と比較可能な1981年以降で最高となった。大企業の好業績や物価高を背景とした賃上げ機運の高まりで、賞与も高水準となった。第1回集計の対象は18業種107社で、第1次集計時点で夏のボーナスが前年を上回るのは4年連続。

製造業93社の平均は103万5889円と初めて100万円を超えた前年をさらに上回った。業種別では、18業種中13業種が前年比プラス。中でも、化学は28.99%増の105万414円と大幅な伸びを記録した。非鉄・金属（90万9071円）、造船（118万4644円）も10%を超える伸び。前年比マイナスは紙・バルブ、鉄鋼、自動車、運輸、情報通信の5業種。

調査対象は従業員500人以上の主要22業種大手244社。第1回目の集計に回答する企業の顔ぶれが年によって異なるため、過年度の一次集計や最終集計結果との単純な比較はできない。最終集計（8月上旬頃公表予定）は1次集計よりも妥結額が低くなる傾向にある。

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