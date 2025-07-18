ここ数日、地震回数はピーク時に比べると減少しているが、それでも、日に何度も有感地震があっては落ち着いた気持ちで生活できない。1日も早く収束しますよう！

1カ月弱で2000回以上

鹿児島県十島村のトカラ列島近海で6月21日に群発地震が始まってから間もなく1カ月。体に感じる震度1以上の地震は7月18日午後4時時点で2171回となった。

7月3日午後4時13分には一連の地震の中で最も大きい震度6弱を悪石島で観測。震度5強3回、震度5弱4回、震度4も51回を数える。

トカラ列島は鹿児島県十島（としま）村の別名。屋久島と奄美大島を結ぶ南北約160キロメートルのほぼ一直線状に有人島7島と無人島5島が点在する。その名の由来は、沖縄・奄美地方で沖の海原を意味する「トハラ」とも、アイヌ語の乳房を意味する「トカプ」とも、「宝島」の「タカラ」から派生したなど諸説ある。

九州やトカラ列島がある陸側プレートの下には南東側からフィリピン海プレートが沈み込んでおり、境界では複雑なひずみが生じ、小宝島付近は群発地震が時々発生する。近年では2021年12月に震度1以上308回（最大震度5強）、23年9月に346回（同4）の発生を記録したが、今回の群発地震は21年、23年をはるかに上回る回数となった。

悪石島からは3陣にわたって住民が鹿児島市などに島外避難したが、避難生活のストレスや島に残った家族を心配して、帰島した住民もいる。7月14日以降、地震回数はやや落ち着いているが、気象庁では引き続き最大震度６弱程度の地震に注意するよう呼び掛けている。

【資料】

バナー写真 : 悪石島（PIXTA）