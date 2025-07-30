物価高騰が続く中、困窮世帯では、夏休みなど給食がない長期休暇中に昼食を十分に取れない子どもが1年で1割近く増えた。朝食や夕食でも同じ傾向で、育ち盛りの子どもたちの栄養不足が懸念される。

「給食が命綱」の子が増えた

国際NGOのセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが2025年6月、同団体の支援事業の利用歴がある、子育て中で低所得の7856世帯を対象にアンケートをした。

子どもの食事が十分取れているかどうかを「朝食」「学校給食がある時の昼食」「長期休みなど学校給食がない時の昼食」「夕食」の4つの場面ごとに聞いたところ、「あまり取れていない」「取れていない」と回答した世帯の割合は、いずれも前年を上回った。

学校給食は、栄養バランスが取れた昼食が提供されるため「子どもの食の命綱」とされる。給食がない時に昼食を「取れていない」「あまり取れていない」と回答した世帯は54.5％で、前年比8.8ポイント増と1割近く伸びた。給食がある時の7.7％と比べると、7倍に上る。一方、「十分取れている」「まあまあ取れている」とした世帯は38.8％と、24年から12.3ポイント減少した。

「十分取れている」「まあまあ取れている」とする回答は、朝食で11.6ポイント減、夕食になると11.8ポイント減だった。

困窮世帯は物価上昇の影響で食生活の質が低下しやすい。「1年前と比べて子どもの食事や食生活に、物価上昇によるマイナスの影響が大いにあった」「ややあった」とした世帯は88.9％に上った。

コメ、魚・肉も「食べる頻度減った」

量だけでなく食事の内容も物価高の影響を受けている。昨年から価格が急騰したコメについて、給食以外で食べる頻度を聞いたところ、前年比で「減った」「やや減った」とした回答は76.2％だった。

成長に重要なたんぱく源の摂取も減少が目立つ。給食以外で魚・肉を食べる頻度は「減った」「やや減った」の合計が65.4％だった。「ほぼ毎日食べる」は27.3％と3割に満たない。

複数回答で聞いた「影響の内容」は、外食の回数削減や取りやめが68.5％と最も多く、次いでおやつ、野菜や果物、肉や魚、コメなど主食の順に、「購入を控えるようになった」と回答した。

困窮世帯が希望する支援策として、全体の7割超が「定期的な食料品の送付やフードバンク、子ども食堂など」を挙げた。「長期休暇中の昼食費の補助、食料品の配布」「食料品や生活必需品の消費税率引き下げ」も7割近くに上った。

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