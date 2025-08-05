奈良公園を中心に生息する野生のシカは、国の天然記念物として手厚く保護されている。2025年7月の調査では、過去最高の1465頭が確認された。

一般財団法人「奈良の鹿愛護会」によると、7月15日、16日の両日にわたり奈良公園域内で実施した生息調査で、前年より140頭多い1465頭を確認。同様の方法で調査を始めた1953年以降、最も数が多かった。内訳はオス315頭、メス816頭、子鹿334頭。

前年と比べ、オスの数がほぼ横ばいなのに対し、この1年で生まれた子鹿は100頭以上増えた。愛護会は「これまでの傾向から、エサが豊富だと出産が多い。外国人観光客の増加でせんべいを食べる機会が増え、平坦部にシカが集まって妊娠率が上がっていると考えられる」としている。

奈良のシカの主食はノシバなどの植物。公園内で売られている「鹿せんべい」は米ぬかと小麦粉でつくられており、シカにとっての「おやつ」扱いで餌として与えることができる。

増加する外国人観光客に対し、愛護会の担当者は「奈良のシカは放し飼いされているのではなく、昔から奈良公園で人間と適度な距離を持って暮らしている。近づきすぎると人に危害を与えることがあるので、十分注意してほしい」と話している。

交通事故で年36頭が死亡

24年7月からの1年間に死んだシカは140頭で、前年より10頭増えた。死因は交通事故が前年比7頭増の36頭、病気が30頭など。半数ほどは、死後日数が経っていることなどで、死因の特定はできていない。

奈良公園内でシカが当事者となった交通事故は、この1年間で72件（前年比8件増）発生。県庁東交差点―近鉄奈良駅前間の国道369号線区間が最も多く、23件だった。

【資料】

バナー写真：奈良公園のシカ（PIXTA）