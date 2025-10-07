自民党の高市早苗新総裁の下での執行部が10月7日発足した。総裁選で支援を受けた麻生派から3人が入り、自らと政治信条の近い保守色の強い布陣とした。

年齢は2025年10月7日時点。「・」以下に主な経歴などを表示した。

【副総裁】麻生太郎 麻生派

あそう たろう 85歳 / 衆・福岡 / 当選15回

外相、党幹事長、首相、財務相、副首相、最高顧問

祖父は吉田茂元首相、妻は鈴木俊一幹事長の姉（故・鈴木善幸首相の娘）

1976年のモントリオール五輪にクレー射撃で出場

【幹事長】鈴木俊一 麻生派

すずき しゅんいち 72歳 / 自民 / 衆・岩手 / 当選11回

全国漁業協同組合勤務、衆議院秘書。環境相、東京五輪・パラリンピック担当相、自民党総務会長、財務相

父は元首相の鈴木善幸。姉は麻生太郎副総裁の妻

【総務会長】有村治子 麻生派

ありむら はるこ 55歳 / 参・比例 / 当選5回

日本マクドナルド勤務。党女性局長、女性活躍担当相

両院議員総会長として、総裁選の前倒し実施の賛否を問う手続きの道を開き、結果的に石破茂首相を退陣に追い込んだ

【政調会長】小林鷹之 旧二階派

こばやし たかゆき 50歳 / 衆・千葉 / 当選5回

大蔵（財務）省職員。経済安全保障担当相

2024年9月の自民党総裁選に出馬し、1回目の投票で9人のうち5位。今回の総裁選でも1回目の投票で59票と低迷

【選対委員長】 古屋圭司 無派閥

ふるや けいじ 72歳 / 衆・岐阜 / 当選12回

保険会社勤務、安倍晋太郎外相秘書官。国家公安委員長、党選対委員長、衆院議員運営委員長

郵政民営化に反対し、05年衆院選では党公認を得られずに無所属で出馬。その後、復党

総裁選で高市氏の推薦人代表

バナー写真：（左から）古屋圭司選対委員長、有村治子総務会長、麻生太郎副総裁、高市早苗総裁、鈴木俊一幹事長、小林鷹之政調会長（10月7日、自民党本部）（時事）