リチウムイオン電池から出火した火災が近年増加。消防庁によると、2024年の発生件数は1162件に達した。

2022年1月から25年6月までに発生し、リチウム電池とその搭載製品から出火した火災について、全国の消防機関から報告のあった事例を取りまとめた。それによると、火災件数は22年が852件、23年が910件、24年が1162件と右肩上がりで増加。25年は上期（1月～6月）だけで665件に上った。このうち、2割前後は廃棄されたリチウム電池を回収中のごみ収集車や、ごみ処理関連施設で発生している。

ワイヤレスイヤホンから発火の例も

25年1月から6月に発生した、製品別の火災件数（廃棄電池による火災を除く）は下表の通り。モバイルバッテリーからの発火が194件（35％）とトップで、第2位の携帯電話（39件、7％）を大きく引き離した。発火元は電動工具や電動アシスト自転車、コードレス掃除機、ワイヤレスイヤホンなど、身近な家電製品にも及んでいる。

モバイルバッテリーが発火し火災に至った原因を調べたところ、外部からの衝撃（9％）、高温下での使用・保管（6％）、製品の欠陥（3％）、充電方法の誤り（3％）などが上位。しかし、原因が分からないケースも半数以上（53％）に上った。

電動工具やコードレス掃除機では、非純正バッテリーの使用が発火原因となったケースが比較的多かった。消防庁では「安全な製品の購入、使用時の適切な取扱い、廃棄時の適切な分別などが重要」としている。

【資料】

バナー写真：再現実験で発火するモバイルバッテリー＝NITE（製品評価技術基盤機構）提供（時事）