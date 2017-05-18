450年の伝統を踏まえ、前衛的な陶芸作品を発表してきた樂家15代当主・樂吉左衞門。自作茶碗を手に、樂焼に込められた哲学について語った。

千利休の求めに応じ、わび茶にふさわしい漆黒の茶碗を生みだした長次郎から数えて15代目の樂吉左衞門。約450年にわたり、京都で茶の湯のための茶碗づくりを、一子相伝で続けてきた樂家の当代が、nippon.comのスタジオで、自作茶碗を手に、樂焼について語った。

「樂茶碗とは、どのような時代背景を持って、誰が誕生させたのか？」「樂茶碗には、どのような思想が込められているのか？」「なぜ、基本の色は、赤と黒に極められているのか？」「樂茶碗を焼くことと、絵画を描くことの違いはなにか？」など、素朴な疑問に答えていく。

初代・長次郎の自然観や精神性にも言及しながら、伝統性と前衛性にあふれた樂茶碗に込められた美学を紹介する。

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千利休が愛した茶碗づくりを継承する樂家15代当主 樂吉左衞門

樂茶碗の静けさに秘められた深淵

樂茶碗にみる前衛精神

動画撮影・編集＝乙咩 海太

動画撮影＝花房 遼

文＝川勝 美樹

バナー写真＝川本 聖哉

「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術」

会場：東京国立近代美術館

会期：2017年3月14日〜5月21日

入場料：一般1400円、大学生1000円、高校生500円、中学生以下は無料

◆詳しくは展覧会の公式HPをご覧下さい

茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術（東京国立近代美術館）