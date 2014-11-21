争点は経済政策「アベノミクス」

衆議院は2014年11月21日の本会議で解散された。総選挙の日程は12月2日公示－14日投開票で行われる。今回の衆議院選は、明治時代の第1回総選挙以来通算47回目、現行憲法下では25回目（1947年第23回以降）となる。ただ、解散による総選挙としては24回目で、戦後1度だけ解散によらない任期満了選挙（1976年第34回）が行われている。

衆議院解散は、民主党政権の野田佳彦首相（当時）が12年11月16日に行って以来2年ぶり。解散の直接的な理由は、安倍晋三首相が15年10月予定されている消費税率の引き上げを1年半延期することを決断したことに伴うものだが、総選挙自体は、安倍政権の過去2年間の経済政策「アベノミクス」の是非が争点となる。

安倍首相にとっては、第1次政権（2006年9月26日～07年8月27日）および第2次政権（12年12月26日～14年11月21日）の約3年間の在任期間を通じて初めての解散となる。

定数是正で総議席は「475」、過半数は「238」

また今回の選挙では、1票の格差是正のための小選挙区の「0増5減」による新たな区割に基づき実施される。このため、議席総数は480議席から475議席となり、衆議院の過半数は238議席となる。選挙区で定数が「3」から「2」に減るのは山梨、福井、徳島、高知、佐賀の５県。

また、総選挙にかかわる予算額だが、600億円前後と見込まれている。ちなみに、12年に実施された前回（第46回）の総選挙費用総額は587億円で、09年の45回は598億円だった。

新憲法下での解散総選挙

回／投票日 定数 解散日 比較第1党：議席 第23回

1947年4月25日 486 1947年3月31日 日本社会党：143 第24回

1949年1月23日 1948年12月23日 民主自由党：264 第25回

1952年10月1日 1952年8月28日 自由党：240 第26回

1953年4月19日 1953年3月14日 自由党吉田派：199 第27回

1955年2月27日 467 1955年1月24日 日本民主党：185 第28回

1958年5月22日 1958年4月25日 自由民主党：287 第29回

1960年11月20日 1960年10月24日 自由民主党：296 第30回

1963年11月21日 1963年10月23日 自由民主党：283 第31回

1967年1月29日 486 1966年12月27日 自由民主党：277 第32回

1969年12月27日 1969年12月2日 自由民主党：288 第33回

1972年12月10日 491 1972年11月13日 自由民主党：271 第34回

1976年12月5日 511 任期満了/1976年12月9日 自由民主党：249 第35回

1979年10月7日 1979年9月7日 自由民主党：248 第36回

1980年6月22日 1980年5月19日 自由民主党：284 第37回

1983年12月18日 1983年11月28日 自由民主党：250 第38回

1986年7月6日 512 1986年6月2日 自由民主党：300 第39回

1990年2月18日 1990年1月24日 自由民主党：275 第40回

1993年7月18日 511 1993年6月18日 自由民主党：223 第41回

1996年10月20日 500 1996年9月27日 自由民主党：239 第42回

2000年6月25日 480 2000年6月2日 自由民主党：233 第43回

2003年11月9日 2003年10月10日 自由民主党：237 第44回

2005年9月11日 2005年8月8日 自由民主党：296 第45回

2009年8月30日 2009年7月21日 民主党：308 第46回

2012年12月16日 2012年11月16日 自由民主党：294 第47回

2014年12月14日 475 2014年11月21日

カバー写真＝衆議院解散。万歳する議員と安倍首相（後列中央）、提供＝時事