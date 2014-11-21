争点は経済政策「アベノミクス」
衆議院は2014年11月21日の本会議で解散された。総選挙の日程は12月2日公示－14日投開票で行われる。今回の衆議院選は、明治時代の第1回総選挙以来通算47回目、現行憲法下では25回目（1947年第23回以降）となる。ただ、解散による総選挙としては24回目で、戦後1度だけ解散によらない任期満了選挙（1976年第34回）が行われている。
衆議院解散は、民主党政権の野田佳彦首相（当時）が12年11月16日に行って以来2年ぶり。解散の直接的な理由は、安倍晋三首相が15年10月予定されている消費税率の引き上げを1年半延期することを決断したことに伴うものだが、総選挙自体は、安倍政権の過去2年間の経済政策「アベノミクス」の是非が争点となる。
安倍首相にとっては、第1次政権（2006年9月26日～07年8月27日）および第2次政権（12年12月26日～14年11月21日）の約3年間の在任期間を通じて初めての解散となる。
定数是正で総議席は「475」、過半数は「238」
また今回の選挙では、1票の格差是正のための小選挙区の「0増5減」による新たな区割に基づき実施される。このため、議席総数は480議席から475議席となり、衆議院の過半数は238議席となる。選挙区で定数が「3」から「2」に減るのは山梨、福井、徳島、高知、佐賀の５県。
また、総選挙にかかわる予算額だが、600億円前後と見込まれている。ちなみに、12年に実施された前回（第46回）の総選挙費用総額は587億円で、09年の45回は598億円だった。
新憲法下での解散総選挙
|回／投票日
|定数
|解散日
|比較第1党：議席
|第23回
1947年4月25日
|486
|1947年3月31日
|日本社会党：143
|第24回
1949年1月23日
|1948年12月23日
|民主自由党：264
|第25回
1952年10月1日
|1952年8月28日
|自由党：240
|第26回
1953年4月19日
|1953年3月14日
|自由党吉田派：199
|第27回
1955年2月27日
|467
|1955年1月24日
|日本民主党：185
|第28回
1958年5月22日
|1958年4月25日
|自由民主党：287
|第29回
1960年11月20日
|1960年10月24日
|自由民主党：296
|第30回
1963年11月21日
|1963年10月23日
|自由民主党：283
|第31回
1967年1月29日
|486
|1966年12月27日
|自由民主党：277
|第32回
1969年12月27日
|1969年12月2日
|自由民主党：288
|第33回
1972年12月10日
|491
|1972年11月13日
|自由民主党：271
|第34回
1976年12月5日
|511
|任期満了/1976年12月9日
|自由民主党：249
|第35回
1979年10月7日
|1979年9月7日
|自由民主党：248
|第36回
1980年6月22日
|1980年5月19日
|自由民主党：284
|第37回
1983年12月18日
|1983年11月28日
|自由民主党：250
|第38回
1986年7月6日
|512
|1986年6月2日
|自由民主党：300
|第39回
1990年2月18日
|1990年1月24日
|自由民主党：275
|第40回
1993年7月18日
|511
|1993年6月18日
|自由民主党：223
|第41回
1996年10月20日
|500
|1996年9月27日
|自由民主党：239
|第42回
2000年6月25日
|480
|2000年6月2日
|自由民主党：233
|第43回
2003年11月9日
|2003年10月10日
|自由民主党：237
|第44回
2005年9月11日
|2005年8月8日
|自由民主党：296
|第45回
2009年8月30日
|2009年7月21日
|民主党：308
|第46回
2012年12月16日
|2012年11月16日
|自由民主党：294
|第47回
2014年12月14日
|475
|2014年11月21日
カバー写真＝衆議院解散。万歳する議員と安倍首相（後列中央）、提供＝時事