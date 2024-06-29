ビートルズが来日、武道館で5回公演

1966（昭和41）年 ザ・ビートルズが初来日。日本武道館で30日夜、7月1日昼・夜、同2日昼・夜の3日間で計5回の公演を開催。各回とも11曲を短縮版で35分間の演奏だった。7月1日昼の公演を日本テレビが収録し、同日夜に放映した。熱狂的なファンとビートルズとの間でトラブルが起こるのを避けるため、武道館や宿泊先の東京ヒルトンホテル（現ザ・キャピトルホテル東急）には厳重な警戒態勢を敷いた。

コンサートの曲目は…

Rock And Roll Music She’s A Woman If I Needed Someone（恋をするなら） Day Tripper Baby’s In Black I Feel Fine Yesterday I Wanna Be Your Man（彼氏になりたい） Nowhere Man（ひとりぼっちのあいつ） Paperback Writer I’m Down

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バナー写真：来日して記者会見するザ・ビートルズ 東京・千代田区の東京ヒルトンホテル（時事）