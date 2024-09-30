INSIGHT 今日は何の日：On This Day in Japan 〈2006年の今日〉9月30日 : 国産旅客機YS11 国内路線ラストフライト 経済 | 社会 公開日: 2024. 09. 30 国産旅客機「YS11」引退 2006（平成18）年 戦後初の国産旅客機で双発プロペラ機「YS11」が国内路線から引退。ラストフライトは日本エアコミューター（鹿児島県霧島市）の沖永良部～鹿児島便で、航空ファンが別れを惜しんだ。 バナー写真 : 時事 飛行機 国産 国産航空機 特集・シリーズ 今日は何の日：On This Day in Japan 記事一覧へ 〈1966年の今日〉6月30日 : ビートルズ来日初のコンサートCULTURE | 2026. 06. 30 今日は何の日：12月31日INSIGHT | 2025. 12. 31 今日は何の日：12月30日INSIGHT | 2025. 12. 30 今日は何の日：12月29日INSIGHT | 2025. 12. 29 関連記事 今日は何の日：6月21日INSIGHT | 2025. 06. 21 今日は何の日：6月14日INSIGHT | 2025. 06. 14 今日は何の日：2月4日INSIGHT | 2025. 02. 04 高市政権1年を語る（後編）：首相の実態は没イデオロギーINSIGHT | 2026. 11. 21 高市政権1年を語る（前編）：積極財政と低温外交INSIGHT | 2026. 11. 20 中間選挙後のトランプ外交：世界が暴走を恐れているINSIGHT | 2026. 11. 15 日本とペルー : 外交樹立から150年余 日系移民をかけ橋にした友好関係INSIGHT | 2026. 11. 13 カスハラを受けた企業は15％：小売、金融、不動産など「B to C」業界で目立つ被害INSIGHT | 2026. 11. 10