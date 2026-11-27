NEWS 【動画】昭和天皇記念館がリニューアル ２８日から公開 東京 NEWS 公開日: 2026. 11. 27 18:59 国営昭和記念公園内にある昭和天皇記念館（東京都立川市）の改修工事が終わり、２６日に報道向け内覧会が開かれた。２８日から一般公開される。 Copyright(c) JIJI PRESS LTD., All Rights Reserved. 時事通信ニュース 関連記事 日本の半導体産業：AI時代迎え重点投資の中核に―経産省の西川和見氏に聞くINSIGHT | 2026. 11. 28 『コクリコ坂から』―宮崎駿が “古き良き” 東映動画の記憶と伝統の継承を託した息子・吾朗の監督作CULTURE | 2026. 11. 27 中国は時速400キロへ、日本は何を競う？ 次世代新幹線が目指す「速さではない世界一」TRAVEL | 2026. 11. 26 夜の野外展示「チームラボ 浜離宮」：徳川将軍の日本庭園がデジタルアート空間にTRAVEL | 2026. 11. 26 日中経済関係の現在：不買運動が吹き荒れた2012年と比べれば影響は軽微INSIGHT | 2026. 11. 25 ヤマザキマリの世界展:『テルマエ・ロマエ』から油彩肖像画まで 「地球サイズ」の世界観CULTURE | 2026. 11. 24 浅草の「伝統的な日本の風景」変わる街並み、変わらぬ日常：初沢亜利の東京探検（3）TRAVEL | 2026. 11. 23 サメは日本の国民食―フカヒレだけでなく伝統の練り物、健康食品やスナック菓子にもJAPAN LIFE | 2026. 11. 22