10年近くまえ、夜中に大雪が降りつもり、朝方には晴れあがって、函館公園に出かけたことがある。この公園には好きなものが二つあり、その雪をかぶった姿形を目にしたかったのだ。
1884（明治17）年に開場した旧函館博物館2号（有形文化財）。玄関にはコリント様式の柱と半円形のアーチがしつらえられている。ときおり雪が降りそそぐ。雲間から陽がもれるたびに真っ白い外壁に樹の影が映え、その白と影のコントラストが変化。130年あまりの時を刻んだ優美な博物館が、ますます美しくみえる。
そのそばに、灯籠が鎮座している。雪を頭にのっけた姿が良い雪見灯籠だ。まさに雪見。この和の灯籠と洋の博物館が和洋折衷の美を放っている。京都・桂離宮の岬灯籠にも目を見はったが、それに匹敵する品格と情緒がある。
1879（明治12）年、当時の函館駐在英国領事リチャード・ユースデンの勧めにより、函館の豪商渡辺熊四郎などが金や石灯籠などを寄付し、市民はモッコをかつぎ、この公園は開園した。
140年ほどまえ、日本で最も早い時期に築かれた洋式公園の一つで、函館山のふもと、津軽海峡をのぞむ高低差のある景勝の地にある。開拓使が博物館を、さらに函館市が図書館などの教育文化施設を充実させていった。
早朝のせいか園内には人っ子一人いない。公園そばのフレンチレストラン・唐草館も雪に囲まれていた。しばらくご無沙汰している。近々、公園散歩の帰りにランチをご馳走になろう。
●道案内
函館公園 市電「青柳町」下車、徒歩3分（地図へ）