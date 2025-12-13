神が宿るとあがめられてきた自然物を写真家・大坂寛がモノクロームカメラに収める。今回は沖縄本島の南部、奇石や巨木に圧倒される太古の森「ガンガラーの谷」を訪ねる。

「性の象徴」に似た鍾乳石が祈りの対象に

沖縄県南城市を流れる雄樋川流域には多くの石灰石洞穴が点在している。その一つが数十万年の間に崩れてできたガンガラーの谷には、約4万8000平方メートルもの太古の森が広がる。谷への入り口になっている巨大な洞窟は「サキタリ洞遺跡」と呼ばれ、現在も発掘調査が続く。世界最古の約2万3000年前の釣り針をはじめ、土器片や人骨など数々の出土品は数万年にわたる営みを物語る。

洞窟を抜けて亜熱帯の森へ入り雄樋川に沿って進めば、この谷が太古の暮らしの痕跡を残すだけでなく、連綿と続く祈りの空間だと気付く。例えば、川を挟むようにある二つの洞窟は古くからの聖地。天井から乳房の形をした鍾乳石が垂れ下がる「イナグ洞」は良縁や安産、男性器を思わせる鍾乳石が連なる「イキガ洞」は命の誕生と成長を願う拝所である。神社のような建造物はないものの、聖なる谷そのものに祈りがささげられ続けている。

洞窟跡の崖に根を張る「谷の主」

さらに森の奥へと進むと、洞窟が崩れ落ちた痕跡をとどめる空間に出た。崖には、無数の気根（空気中の水分や酸素を吸収するために、幹や枝から生える根）を垂らす巨木が立っている。谷の主と称される「大主（ウフシュ）ガジュマル」だ。樹齢は約150年、樹高は20メートルに及び、近くで見上げるとその迫力に圧倒される。

気根はアスファルトやコンクリートも突き破るほど力強く伸び、支柱根に成長すればやがて幹と区別がつかない太さになる。生命力と威厳に満ちたその姿は、人知を超えた自然を前に太古の人々も祈りをささげざるを得なかったと想像させる。

岩壁から巨木が見守る祈りの空間 撮影＝大坂 寛

取材・文・編集＝北崎 二郎

バナー写真：ガンガラーの谷にそびえる大主ガジュマル 撮影＝大坂 寛