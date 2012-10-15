2012年9月、与党民主党、最大野党自由民主党の代表を決める選挙が相次いで行われた。民主党は野田佳彦首相が大差で勝利し、続投を決めた。自民党は決選投票の末、安倍晋三元首相が総裁に返り咲くことになった。
民主党代表選
2012年9月21日、民主党は臨時党大会を開催、代表選挙を実施した。野田佳彦首相（55）は国会議員、地方議員の65％、党員サポーター票の72％などを集めて党代表に再選された。
民主党代表選の投票結果
|国会議員
|国政選挙の
公認予定者
|地方議員
|党員・サポーター
|合計
|野田 佳彦
|422
|7
|93
|296
|818
|原口 一博
|62
|0
|20
|72
|154
|赤松 広隆
|80
|1
|18
|24
|123
|鹿野 道彦
|86
|0
|10
|17
|113
|合計
|650
|8
|141
|409
|1208
自民党総裁選
自民党総裁選は9月26日に行われ、安倍晋三元首相（58）が新総裁に選出された。5人の候補が立候補していたが、第1回目の投票では、過半数を超える候補はおらず、1位の石破茂前政調会長と、2位の安倍元首相の決選投票となった。国会議員からの幅広い支持を集めた安倍氏が、1回目の投票で地方票の過半数を集めた石破氏を逆転した。安倍氏の総裁就任は5年ぶりで、自民党では一度辞任した総裁経験者が再選されるのは初めて。
自民党総裁選の投票結果
|1回目
|地方票
|国会議員票
|合計
|石破 茂
|165
|34
|199
|安倍 晋三
|87
|54
|141
|石原 伸晃
|38
|58
|96
|町村 信孝
|7
|27
|34
|林 芳正
|3
|24
|27
|合計
|300
|197（棄権1）
|497
|決選投票
|国会議員票
|安倍 晋三
|108
|石破 茂
|89
|合計
|197（無効票1）
（注）年齢はいずれも選出時。