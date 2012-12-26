INSIGHT 第2次安倍内閣発足時の衆参両院政党別議席数（2012年12月26日） JAPAN DATA 政治 公開日: 2012. 12. 26 2012年12月16日の総選挙の結果を受けて、同26日、自民党と公明党の連立による第2次安倍晋三内閣が発足した。内閣発足時の与野党各党の衆参両院議席数は次の通り。 国会 民主党 自由民主党 衆議院 社民党 関連記事 人気政策の実現で政治不信が高まるパラドックスINSIGHT | 2026. 07. 24 記録ずくめの衆院解散 : 予算審議は先送り、年度内成立は困難？INSIGHT | 2026. 01. 16 今日は何の日：9月16日INSIGHT | 2025. 09. 16 2025年参院選 : 自公過半数割れ、国民・参政が躍進INSIGHT | 2025. 07. 21 今日は何の日：7月5日INSIGHT | 2025. 07. 05 今日は何の日：6月28日INSIGHT | 2025. 06. 28 今日は何の日：1月23日INSIGHT | 2025. 01. 23 「政倫審」とは何？ 衆議院では過去9回開催INSIGHT | 2024. 02. 28